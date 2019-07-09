ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫盛希失戀淚眼剛消腫　又看「前男友介紹的樂團」來惹哭！

記者盧薇淩／台北報導

女歌手孫盛希8日宣布分手7年男友，她9日到台北國際會議中心看藍人樂團演出，媒體關心情傷狀況，她勉強撐出微笑說：「（眼睛）有消腫了。」不過她也說，知道藍人樂團表演好看，也是之前聽前男友說的，是否怕觸景傷情？她說：「還行還行。」

▲▼藍人樂團2019星光場-孫盛希。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫盛希看藍人樂團。（圖／記者黃克翔攝）

孫盛希今年3月和男友分手，但兩人還是好友，昨天向媒體宣佈時，她有先跟前男友告知，「我有讓他知道這件事，他說沒有問題。」不過現在還在調適心情，也透過寫歌療癒情傷，「寫歌一直都是情緒最好的抒發，也因此寫了很多歌曲是關於他的歌。」

請繼續往下閱讀...

孫盛希9日來看藍人樂團，知道這團體也是前男友介紹，「其實我有聽說很好看，也是他告訴我的。」前男友是否也到場看演出？她想了一下說：「應該不會，他好像還在國外。」對於藍人樂團，她說：「就是打擊樂演出，但是形式很特別，我也很期待，就是覺得雖然十年前已經來過這裡，但還是很新的一個演出。」

▲▼藍人樂團2019星光場-表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲藍人樂團在台演出。（圖／記者黃克翔攝）

孫盛希和7年高爾夫球男友聚少離多，最終因個性不合導致分手，孫盛希形容，「就如同我新專輯裡面的一首歌《自然凋謝》，雖然我們兩個在一起7年，一直有很適合的感覺，但又想說真的要走到結婚嗎？好像又有一點不適合。」過去孫盛希曾經很想婚，在熱戀期3到4年時感覺最強烈，2017年底曾經歷一個月分手後復合，如今兩人和平分手，退回朋友。

▲▼藍人樂團2019星光場-表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫盛希經前男友介紹才知道藍人樂團。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼藍人樂團2019星光場-表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼藍人樂團2019星光場-表演。（圖／記者黃克翔攝）

推薦閱讀

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

阿翔停工後節目福利超好！　「4女星晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到胸

阿翔停工後節目福利超好！　「4女星晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到胸

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫盛希, 藍人樂團

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「影壇四大惡人」李兆基癌逝火化！　新婚4月遺孀痛失摯愛：終身不再嫁
  2. 2歲Romeo長大了！超高清近照曝光…網驚：根本是小昆凌
  3. 雷／《蜘蛛人：離家日》刪減情節與設定！「狄米崔」真實身分驚呆
  4. Red Velvet瑟琪細柔嗓音飆《阿拉丁》OST　粉絲驚艷：美聲公主
  5. D.O.入伍一周「軍中合照流出」　名牌藏玄機⋯粉讚：不愧是敬秀！
  6. 獨／黃小柔砸百萬投資牛軋糖「遭國稅局查帳」　她傻眼：我知道誰去檢舉！
  7. 交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥
  8. 孫盛希失戀淚眼剛消腫　又看「前男友介紹的樂團」來惹哭！
  9. Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼
  10. 陳泱瑾穿泳衣被嗆「真的該減肥」！　開大絕PO正面「激辣深V照」…酸民秒改口

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366