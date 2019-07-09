孫盛希失戀淚眼剛消腫　又看「前男友介紹的樂團」來惹哭！

記者盧薇淩／台北報導

女歌手孫盛希8日宣布分手7年男友，她9日到台北國際會議中心看藍人樂團演出，媒體關心情傷狀況，她勉強撐出微笑說：「（眼睛）有消腫了。」不過她也說，知道藍人樂團表演好看，也是之前聽前男友說的，是否怕觸景傷情？她說：「還行還行。」

▲孫盛希看藍人樂團。（圖／記者黃克翔攝）

孫盛希今年3月和男友分手，但兩人還是好友，昨天向媒體宣佈時，她有先跟前男友告知，「我有讓他知道這件事，他說沒有問題。」不過現在還在調適心情，也透過寫歌療癒情傷，「寫歌一直都是情緒最好的抒發，也因此寫了很多歌曲是關於他的歌。」

請繼續往下閱讀...

孫盛希9日來看藍人樂團，知道這團體也是前男友介紹，「其實我有聽說很好看，也是他告訴我的。」前男友是否也到場看演出？她想了一下說：「應該不會，他好像還在國外。」對於藍人樂團，她說：「就是打擊樂演出，但是形式很特別，我也很期待，就是覺得雖然十年前已經來過這裡，但還是很新的一個演出。」

▲藍人樂團在台演出。（圖／記者黃克翔攝）

孫盛希和7年高爾夫球男友聚少離多，最終因個性不合導致分手，孫盛希形容，「就如同我新專輯裡面的一首歌《自然凋謝》，雖然我們兩個在一起7年，一直有很適合的感覺，但又想說真的要走到結婚嗎？好像又有一點不適合。」過去孫盛希曾經很想婚，在熱戀期3到4年時感覺最強烈，2017年底曾經歷一個月分手後復合，如今兩人和平分手，退回朋友。

▲▼孫盛希經前男友介紹才知道藍人樂團。（圖／記者黃克翔攝）