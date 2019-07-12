暑期最大電影盛事「台北電影獎頒獎典禮」鎖定ETtoday全程直播！



娛樂中心／綜合報導

「2019第二十一屆台北電影獎」頒獎典禮，將於7月13日（六）晚間七點於中山堂盛大舉行。今年包括最佳劇情長片、短片、紀錄片與動畫片與最佳導演、最佳男女主角、配角等19個獎項的入圍劇組及影人均將出席，頒獎人更是星光熠熠，包括今年的影展大使林依晨，以及演員林心如、許瑋甯、陳庭妮、隋棠、劉以豪、謝欣穎、李千那、張榕容、徐若瑄、陳意涵、夏于喬、宋芸樺、邱澤、柯佳嬿、吳可熙、李李仁、鄭人碩、施名帥...等影壇大咖都將上台頒獎，彷彿一年一度台灣影人同學會，此外極具指標性的「百萬首獎」將花落誰家，令人期待。7月13日(六)下午5點20分起，ETtoday將帶大家搶先至典禮現場直擊出席影人，晚間7點將正式轉播「2019第二十一屆台北電影獎」頒獎典禮，記得揪電影好朋友們一起準時收看喔！





▲▼影展大使林依晨與眾多大咖頒獎影人成本屆亮點之一。(圖／台北電影節提供)





本屆台北電影獎採三階段評選，初選評審篩選出各類作品後，複選評審再從中評選出19個獎項的入圍名單，最後由複選及決選評審共同決定各獎項得主。評審團主席李烈表示，這次的評審團組成不管在各個技術層面都有專業評審把關，她也對今年台北電影獎首度改變賽制抱持正面態度，在台灣做電影是很辛苦的工作，希望透過獎項激起更多榮譽心。

曾獲得兩屆台北電影獎影后的張榕容表示，這次擔任複選評審對自己產生很大的影響，在短時間內大量的觀賞影片，也讓她評價表演的方式更不一樣，除了會考量作品完成度與是否展現出誠意外，也會重視演員是否在片中展現出多種表演層次及連貫性。





▲2019台北電影獎評審團。左起塗翔文、王佳惠、林書宇、張律、柴智屏、評審團主席李烈、高思雅（Roger Garcia）、張榕容、雷震卿、陳慧、許志遠。(圖／台北電影節提供)



「2019第二十一屆台北電影獎」頒獎典禮，將於7月13日（六）晚間7點於ETtoday星光雲粉絲團、ETtoday新聞雲/星光雲App、播吧全程同步轉播，想見識本屆出席影人的驚人氣場及搶先得知「百萬首獎」獎落誰家，記得要準時來看喔！