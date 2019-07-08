曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

記者林彥君／台北報導

曾智希上衛視中文台《一袋女王》，她分享曾因為好奇宮廟在幹嘛，報名要去淨身，沒想到卻遇到大色狼，要她脫光只圍著大圍巾，還要曾智希把他當男友說一下就過去了，還好曾智希趕快傳訊息求救才逃過一劫。

▲曾智希上節目分享經驗。（圖／衛視中文台）



曾智希說事情發生在幾年前，她每次經過家裡附近宮廟，看到裡面香火鼎盛，很好奇去問宮廟的人到底是在拜什麼，結果對方回：「主要是在幫人消災解厄，宮裡的師父很厲害專門幫人消業障、改運、淨身。」當時曾智希覺得那陣子運氣很衰，立即報名，但對方要她等兩個星期。

兩個禮拜後曾智希要朋友陪她一起去，到了宮廟有位60幾歲的師父就帶她上樓，要朋友在一樓等。到樓上的小房間後，師父和她說要做淨身的儀式，等下要裸背畫符，接下來要她先去洗澡，身上不能穿衣服，只能圍著毛巾，以示對神明的尊敬，天真的曾智希一聽覺得有道理，就乖乖的照做，脫到一件都不剩只圍著大毛巾。

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▲曾智希。（圖／衛視中文台）



之後師父竟接著去換洗，讓曾智希覺得怪怪的，趕緊拿起手機傳訊問朋友說：「師父去洗澡是對的嗎？」結果朋友竟然回她可能師父作法前也要淨身。結果等師父洗完澡出來，曾智希餘光瞄到他竟然沒穿衣服，而且下體還晃啊晃，讓曾智希整個人嚇傻，趕緊在棉被裡打「救我」兩個字給朋友。

因為好奇下一步對方要幹嘛，沒想到師父接下來就把手放在曾智希的肚子上說：「妳放心，妳就把我當成妳的男朋友一樣，一下就過了。」曾智希聽完趕緊傳訊給朋友「救我。」朋友也趕快上樓踹門把她救出去，曾智希當下嚇傻一直哭，之後經過那間宮廟都快步走過。