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Gail曙光祭《在未來的日子 綻放笑容》上架！嗓音超甜：像漂浮空中

記者林彥君／台北報導

泰國音樂天才少女Gail（蓋兒）本次擔任「曙光祭音樂節」形象大使，更化身Aurora黎明女神，獻唱曙光祭音樂節宣傳曲《在未來的日子 綻放笑容》於今（8日）正式上架至各大音樂平台。Gail笑說自己非常喜歡這首宣傳曲，主因中文歌詞不多，更能夠專注在享受整首歌的旋律和氛圍。

▲▼Gail。（圖／曙光祭提供）

▲Gail進錄音室錄音。（圖／曙光祭提供）

該歌曲的配唱老師找來柏克萊音樂高材生暨新加坡新銳詞曲創作者－芯芮，Gail說：「整首歌的旋律就像漂浮在天空中。尤其是『曙光的力量』這一段，芯芮老師要我想像自己在大草原開心地高歌，就和我聽到這首歌的第一印象一模一樣！」因此在錄製過程中特別有共鳴。

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▲▼ETtoday專訪Gail。（圖／記者邱顯燁攝）

▲Gail是《聲林之王》的人氣選手。（圖／記者邱顯燁攝）

學習力很快的Gail蓋兒聽過一次就馬上記住歌詞，只花原訂一半的時間就完成錄音。在錄音現場Gail更和阿福臨機一動，將宣傳曲前面的口白改為泰文，介紹 Aurora 作為黎明女神，象徵希望與光明。

蘇打綠團長的阿福籌辦曙光祭音樂節，笑說這次沒喬好，活動日期竟正撞主唱青峰新單曲發行日期，「還是希望大家能夠多支持7/13、7/14將於信義區香堤大道廣場舉行的曙光祭音樂節，來感受台灣新生代的樂團無限潛能！」《在未來的日子 綻放笑容》也正式於今（8日）上架至各大數位音樂平台，7月14日Gail將於曙光祭舞台現場壓軸演出。

▲▼ETtoday專訪Gail。（圖／記者邱顯燁攝）

▲Gail外型和嗓音都很甜美。（圖／記者邱顯燁攝）

 

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