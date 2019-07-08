盧廣仲早餐煎蛋老司機！　「5種限定蛋料理」講完笑翻

記者盧薇淩／台北報導

將「早餐」視為開啟一天神聖儀式的人氣王盧廣仲，近日擔任雞精品牌代言人，8日特別到超商煎蛋，親自做早餐給粉絲享用。每天都會煎蛋當早餐的他，笑說會買不同農場的蛋研究口味差別，「但發現沒什麼差別。」而平常自己會做的蛋就是5種，分別是太陽蛋、炒蛋、煎焦的蛋、沒有焦的蛋，還有有蛋殼的蛋，引起現場一陣大笑。

▲盧廣仲雞精代言 。（圖／白蘭氏提供）

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盧廣仲8日親自嘗試製作雞精法式吐司，他透露就是源自於每天早上「雞」+「蛋」的啟發，「有時早上想換換口味，靈機一動就想到這個idea，試過幾次之後覺得超級好吃，帶來現場跟大家分享，一起補補元氣。」而有幸嚐到廣式手作早餐的粉絲，也直呼美味程度破錶，慶幸自己一大早就來現場排隊。

近距離感受到粉絲的熱情相挺，盧廣仲顯露感性的一面：「我曾經說過，哪怕堅持一件很小的事情，一直堅持下去，就會變成一種永恆，希望大家和我一樣，用這種態度來堅持自己的健康，再忙，也要好好吃早餐！」面對8月10日開演在即的高雄巨蛋演出，也多補充蛋白質，「早餐以蛋白質為主，很有精神、專注力、體力都比較好」。他15日將過33歲生日，他笑說對於過生日很淡泊，但也說：「就是一樣早上起來一瓶雞精shot」，實為稱職的代言人。

▲盧廣仲煎5種蛋。（圖／白蘭氏提供）