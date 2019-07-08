記者洪文／綜合報導

迪士尼真人電影《花木蘭》7日晚間公開首支預告，終於可以一窺電影的面貌。影片中的角色使用英語對話，女主角劉亦菲拋下過往女神形象，以樸實的形象扮演花木蘭現身，其中一段出現鄭佩佩在片中重現動畫版妝容，讓不少網友想起《唐伯虎點秋香》的「華夫人」笑說：「含笑半步癲？妝容神還原！」

▲《花木蘭》劇照。（圖／翻攝自預告，以下同）

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真人版《花木蘭》據傳耗資3億美金，由《園長夫人：動物園的奇蹟》、《北國性騷擾》導演妮基卡羅（Niki Caro）執導，卡司陣容相當華麗，劉亦菲演出花木蘭，李連杰演出皇帝，鞏俐扮演大反派女巫，甄子丹扮演木蘭導師「唐將軍」，男主角是紐西蘭籍華裔演員安佑森（Yoson An），其他演員包括李截（Jason Scott Lee）、黄谷悦（Jimmy Wong）等。

《花木蘭》改編自中國傳奇故事，描述女子代父從軍的故事。雖然迪士尼大部分真人版電影都非常忠於原著動畫版本，不過這次真人版《花木蘭》可能跟1998年動畫版有些重大改變，導演妮基卡羅（Niki Caro）稱原版的經典歌曲將不會出現在真人版當中，強調電影並非歌舞劇，要觀眾把重點放在劇情上，不會讓演員在電影中開口唱歌。

《花木蘭》將在2020年3月27日於北美上映。