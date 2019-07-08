ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

影／劉亦菲《花木蘭》首支預告　劉亦菲「妝容神還原」網：華妃夫人？

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人電影《花木蘭》7日晚間公開首支預告，終於可以一窺電影的面貌。影片中的角色使用英語對話，女主角劉亦菲拋下過往女神形象，以樸實的形象扮演花木蘭現身，其中一段出現鄭佩佩在片中重現動畫版妝容，讓不少網友想起《唐伯虎點秋香》的「華夫人」笑說：「含笑半步癲？妝容神還原！」

▲▼《花木蘭》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

▲《花木蘭》劇照。（圖／翻攝自預告，以下同）

請繼續往下閱讀...

▲▼《花木蘭》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼《花木蘭》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼《花木蘭》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

真人版《花木蘭》據傳耗資3億美金，由《園長夫人：動物園的奇蹟》、《北國性騷擾》導演妮基卡羅（Niki Caro）執導，卡司陣容相當華麗，劉亦菲演出花木蘭，李連杰演出皇帝，鞏俐扮演大反派女巫，甄子丹扮演木蘭導師「唐將軍」，男主角是紐西蘭籍華裔演員安佑森（Yoson An），其他演員包括李截（Jason Scott Lee）、黄谷悦（Jimmy Wong）等。

《花木蘭》改編自中國傳奇故事，描述女子代父從軍的故事。雖然迪士尼大部分真人版電影都非常忠於原著動畫版本，不過這次真人版《花木蘭》可能跟1998年動畫版有些重大改變，導演妮基卡羅（Niki Caro）稱原版的經典歌曲將不會出現在真人版當中，強調電影並非歌舞劇，要觀眾把重點放在劇情上，不會讓演員在電影中開口唱歌。

《花木蘭》將在2020年3月27日於北美上映。

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

才公開徵婚...宋茜「私下和吳亦凡行蹤」露餡！　機場突廣播：請盡速登機

才公開徵婚...宋茜「私下和吳亦凡行蹤」露餡！　機場突廣播：請盡速登機

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

「多賢需要休息」JYP緊急公告她不上台　TWICE傷兵已經第二人

「多賢需要休息」JYP緊急公告她不上台　TWICE傷兵已經第二人

8人女團成員「消失8個月」抱病退團　親筆信淚訴：抱歉無法走到最後⋯

8人女團成員「消失8個月」抱病退團　親筆信淚訴：抱歉無法走到最後⋯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

才公開徵婚...宋茜「私下和吳亦凡行蹤」露餡！　機場突廣播：請盡速登機

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

花木蘭, 迪士尼, 劉亦菲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 眾量級Andy教拍網美照！　1招拉出「神級長腿」…下秒慘劇讓網笑瘋
  2. 湯姆霍蘭德當「蜘蛛人」《美隊3》是關鍵！　面試過程曝光
  3. 雷／《怪奇物語》第三季結局爆大顆洋蔥　「最後兩分鐘」彩蛋有伏筆　
  4. S2O直擊／水柱噴到3層樓！全場濕身一起喊：Yellow Mother Fxxking Claw
  5. T.O.P退伍後終於發聲！　感謝粉絲：我會補償對你們造成的傷害
  6. 溫碧霞吊帶裙「掉出東西球」　風一吹…裙底春光全露！
  7. 評／李烈音「抓瀕危巨蚌」烤來吃喊：好幸福！　南韓節目來台也觸法
  8. 吳青峰壓軸「狂唱10首經典」　放送新歌《巴別塔慶典》
  9. S2O直擊／VINAI脫掉上衣「大胸肌全露」！一聲令下⋯全場濕身「向左跳向右跳」嗨炸
  10. 「誰超過100斤？」楊超越馬上衝過去！　上磅秤公開體重…臉色秒變

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366