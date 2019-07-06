楊超越被爆和男老闆蜜遊日本…制服店挑衣！　他曬「靠肩甜照」網怒了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女團「火箭少女」成員楊超越被爆5月和男老闆蜜遊日本。她憑甜美外型參加選秀節目《創造101》，贏得出道機會，活躍娛樂圈同時也話題不斷，最新傳言掀起外界議論，老闆曬出照片一次說清楚！

▲楊超越時常陷入傳言風波，這次被爆和男老闆蜜遊日本。（圖／翻攝自微博／楊超越、圈內大神）

請繼續往下閱讀...

楊超越被爆5月和經紀人兼老闆共遊日本，在制服店挑選蘿莉風服裝，老闆在身邊一起參考，照片和傳聞在網路上火速瘋傳，形象受到考驗。對此老闆6日曬出和女友甜蜜靠肩的合照，她則是坐在對面滑手機，照片間接澄清兩人共遊傳言，此外，老闆已經在5月20日領證結婚。

▲楊超越日本逛街，進制服店挑衣，被目睹男子陪在身邊。（圖／翻攝自微博／圈內大神）



▲楊超越老闆曬照澄清，甜蜜靠肩女友比「耶」手勢。（圖／翻攝自微博／kop兽兽）



▲楊超越坐對面滑手機。（圖／翻攝自微博／kop兽兽）



▲楊超越520祝經紀人兼老闆結婚快樂。（圖／翻攝自微博／楊超越）



粉絲氣憤楊超越陷入謠言風波，湧入老闆微博留言「求你給我告」、「造謠不處理一下嗎」、「造謠犯法」、「律師函搞快點。」網友感慨大方出國的旅遊，也能被造謠，怒嗆「你日常生活也是不允許出現異性的嗎？」

▲粉絲心疼楊超越陷造謠風波。（圖／翻攝自微博／會火）

▲網友力挺楊超越，要求老闆提告造謠者。（圖／翻攝自微博／kop兽兽）