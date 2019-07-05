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易烊千璽突蹲地發抖…導演「他都自己扛著！」　片場真相網心疼

記者鄭又菡／綜合報導

大陸男星易烊千璽是人氣男團TFBOYS的成員，主演古裝劇《長安十二時辰》突破「限古令」終於開播了！該劇導演曹盾日前接受陸媒《鳳凰網》專訪時提到，「有一場戲拍的時候千璽高燒到39度多，看他好像在發抖，還以為是太入戲，後來拍完了才發現他原來是高燒。」如此敬業的精神令導演狂讚！

▲易烊千璽《長安十二時辰》。雷佳音飾演張小敬。（圖／翻攝自微博／《長安》）

▲易烊千璽主演《長安十二時辰》。（圖／翻攝自微博／《長安》）

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易烊千璽從小出道至今，除了跨戲劇之外，更在陸綜《這！就是街舞》當中連擔任兩季的隊長，2017年時一邊準備高考還一邊背《長安十二時辰》的台詞。雖然他在拍攝時只有17歲，但實力派演員的氣勢及敬業精神，讓導演曹盾不停稱讚，「有一場戲拍的時候千璽高燒到39度多，拍完了一個人挨著暖氣蹲在地上，也不告訴我們。當時是冬天，外面天氣很冷，我在機子前看不清，看他好像在發抖，還以為是太入戲，後來拍完了才發現他原來是高燒，但他都自己扛著。」

▲易烊千璽突蹲地發抖。（圖／翻攝自微博／影視星扒婆）

▲▼易烊千璽突蹲地發抖。（圖／翻攝自微博／影視星扒婆）

▲易烊千璽高燒到39度仍堅持拍攝。（圖／翻攝自微博／影視星扒婆）

部份網友看完導演專訪後，表示：「敬業是每個演員最基本的職業素養」、「本職工作，只關注作品就好」，粉絲則紛紛留言心疼：「易烊千璽一直都是一個認真的孩子」、「心疼千璽，感覺他對這部戲真的很用心了 ​」、「聽著既心疼又很驕傲，這是什麼神仙上進青年啊！」

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