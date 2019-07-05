勸范曉萱「不要生孩子」　大S生育觀網戰翻：又在打臉！

記者許皓婷／綜合報導

大S和小S、范曉萱、阿雅參加陸綜《我們是真正的朋友》，姊妹合體一起遊緬甸，在其中一集中，4人聊到關於生孩子的問題時，她希望范曉萱不要生孩子，並解釋原因，她的生育觀更在網路上掀起熱議。

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▲大S勸范曉萱「不要生孩子」。（圖／翻攝自微博）

大S希望范曉萱不要生孩子，因為她認為不要因為傳宗接代、養兒防老等荒謬理由才決定生小孩，要是沒有負起應有的責任，對大人和小孩都是一種傷害，小S則表示不要鼓吹、也不必嚇唬，只要跟著心走，順其自然就好，阿雅則認為有小孩也是一件不錯的事。

▲大S、小S分享生育觀。（圖／翻攝自微博）

而大S隨後也轉發該則影片，並表示：「是的！這就是我想說的！如果你準備好要自己負一個很大的責任，沒有其他理由，純粹是愛，那就生吧！如果你的愛更大，也可以選擇領養。順其自然也是很好的選擇。個人意見，喜見大夥兒討論！」

大S的生育觀在網路掀起正反兩派聲浪，有網友就非常認同：「贊同大S，如果沒有愛，那小朋友就不會有一個很好的成長環境」、「說得太對了，愛和責任才是生孩子最好的準備」，但也有人認為她在打臉自己，「大S那時候天天求子不也是為了給她老公傳宗接代嗎」、「大S當初為了生孩子也是付出挺多，現在說這個話有點怪」，意外引起爭議。

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