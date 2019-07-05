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高爾宣慘被抹黑假面、吸毒　難過「人為何要這樣」當面對質！

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣今年五月發行專輯《#osnrap》，人氣迅速走紅，連他自己都覺得一切來得太快，不過他也因此人紅是非多，上個月被網友抹黑「雙面人」，讓他情緒相當低落，「我又不能上網跟別人解釋這種事情，講了就會有更多人看到，說我是不是欲蓋彌彰，我那時是蠻難過的，覺得人為何要這樣，你可以說我歌曲很爛、難聽，但要做到抹黑我，讓粉絲覺得我是很假的人，說我假裝對他們好，我會覺得有點超過。」

▲高爾宣「洗爾恭聽」演唱會總彩排，嘉賓吳卓源。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼高爾宣今晚將開唱。（圖／記者林敬旻攝）

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▲高爾宣「洗爾恭聽」演唱會總彩排，嘉賓吳卓源。（圖／記者林敬旻攝）

他透露先前也曾被誣指因吸毒休學，他跑去找對方理論為何要抹黑，沒想到竟被回：「我們也不算是朋友吧！」不過現在的他正在學習如何正面面對外界的評價，「如果我有榮幸受到這麼多歌迷喜歡，就有義務要承擔其他人不喜歡我，讓他們罵我，所以後面我心裡就調適很好，我也很期待有一天我聽到這些東西都不在意，我知道我有一天一定會。」

他坦言這四年一切衝得太快，「很莫名其妙的紅了，這件事給我好多壓力，太快了，掌控不了這速度，我不希望有這麼多事情壓力發生在我身上，我自己都還沒準備好，但我也只能去適應。」

▲高爾宣「洗爾恭聽」演唱會總彩排，嘉賓吳卓源。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼高爾宣坦言紅得太快，連他也始料未及。（圖／記者林敬旻攝）

▲高爾宣「洗爾恭聽」演唱會總彩排，嘉賓吳卓源。（圖／記者林敬旻攝）

今天來欣賞的藝人除了謝和弦、頑童MJ116瘦子，連羅時豐都來欣賞，可見高爾宣的觀眾群範圍之大，吳卓源好友陳芳語也跑來；而他的爸媽、女友也都到場。

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