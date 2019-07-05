《駭客任務》20周年重返大銀幕　基努李維「救世主」帥照出土

記者洪文／綜合報導



2019年堪稱基努李維最活躍的一年，主演《捍衛生死線》中的科學家威廉佛斯特與《捍衛任務3：全面開戰》中的「殺神」約翰維克，在NETFLIX自製電影《可能還愛你》中客串演出自己，並為《玩具總動員4》中的「卡蹦公爵」配音，甚至2020年4月才要上市的電玩遊戲《電馭叛客2077》也迫不及待地讓玩家在遊戲預告片中看見他的帥氣身影，然而他能夠一路帥過20年，當年《駭客任務》華卓斯基雙導的慧眼功不可沒。

▲《駭客任務》劇照。（圖／華納兄弟提供）



《駭客任務》儘管已經上映20年，但是當年導演在這部電影中大量地融合武術、東西方哲學、宗教意象與未來科技的概念以及專有名詞，讓全世界各地不同成長背景的觀眾有許多不同的解讀與觀影感受。華納兄弟公司決定於7月26日重映4K修復版的《駭客任務》，讓觀眾有機會在大銀幕上再一次親眼目睹基努李維成為「救世主」英姿。

▲▼基努李維《駭客任務》劇照。（圖／華納兄弟提供）



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這次全台一共有26家戲院響應《駭客任務》的20週年重映活動，各縣市戲院名單如下：



台北：國賓大戲院、信義威秀、美麗華大直影城、國賓影城@台北微風廣場、國賓影城@台北長春廣場、喜樂時代影城南港店。

新北：美麗新淡海影城、板橋秀泰影城、林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城。

桃園：桃園美麗新台茂影城、SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城。

新竹：新竹巨城威秀影城。

台中：台中TIGER CITY威秀影城、台中新光影城、台中站前秀泰影城，

嘉義：嘉義秀泰影城、

台南：台南南紡威秀影城、台南FOCUS威秀影城，

高雄：高雄大遠百威秀影城，MLD影城、美奇萊影城

屏東：國賓影城@屏東環球購物中心

宜蘭：新月豪華影城

花蓮：新天堂樂園威秀影城

金門：國賓影城@金門昇恆昌金湖廣場。



《駭客任務》20周年電影將於7月26日在台上映。