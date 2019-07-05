羅大佑推限量專輯　秒掃光...超越五月天

記者蔡琛儀／台北報導

羅大佑上個月結束「當年離家的年輕人2.0-青春無悔追夢版」巡迴演唱會台北小巨蛋站，唱片公司也趁勝追擊推出全球限量版專輯《叫做你也叫做我：羅大佑2018-2019 Legacy Taipei LIVE實況精華》，限量2019張，立刻秒殺完售，佳佳唱片華語音樂銷售排行榜第一，超越李玟、五月天、畢書盡等人，五大唱片華語榜第二名、博客來華語CD類第三名、光南華語唱片第二名。

▲羅大佑上個月才剛結束演唱會。（圖／種子音樂提供）

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日前羅大佑推出新歌《叮嚀》，很多人聽了都相當有共鳴，有七年級生媽媽歌迷留言：「自己是三個孩子的媽媽，對我而言是非常觸動的ㄧ首歌，不只旋律優美、配樂精緻，歌詞更是深刻的表達親子血脈間的牽絆，每次聽都讓我紅了眼眶。」也有人留言：「感謝大佑堅持創作，從年輕堅持到現在的音樂路, 截至今日還不斷創作的態度, 是後輩音樂製作人該學習的。」

▲羅大佑推出限量專輯被一掃而空。（圖／種子音樂提供）

他接下來即將歡度65歲生日，但也開始進入「當年離家的年輕人2.0--青春無悔追夢版」巡迴演唱會澳門站的準備工作，因此將會在澳門過生日，但他對於65歲的生日譨在自己最愛的音樂舞台上度過，非常開心，也期許自己永遠熱血搖滾、保持音樂初心 。