羅志祥寵弟子大手筆！　請「EXO御用舞蹈老師」教C.T.O

記者關韶文／台北報導

羅志祥親手打造的男團C.T.O正式發片！推出同名主打《START IT》是節奏性強烈又具舞台震撼力的舞曲，由團員振緯作詞，將一年多來團員們共同努力、追夢的心情寫進歌中，傳達團隊熱血初心，夢想全新開始的無畏態度。

MV拍攝兩天，他們也整整跳了兩天，半夜3點開工，一路跳到隔天晚上12點，而且導演習慣開拍後整首歌不間斷，所以每次都是大跳特跳！團員們表示，「這首歌的舞蹈比首張同名專輯主打《C.T.O》累2倍以上，完全沒有休息，更隨時保持亢奮狀態。」團員各個跳完大缺氧，封其為死亡之舞！

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▲▼C.T.O苦練死亡之舞，老闆羅志祥盯場。（圖／EMI提供）

第二張專輯C.T.O感受到更大的壓力，每天練舞10幾個小時，繼上一張《C.T.O》同名主打歌邀請國際頂尖編舞老師Keone助陣，這次《START IT》請來知名舞蹈老師Nino Kim，曾和EXO等多位知名藝人合作的Nino一開始就很嚴格，所幸有備而來的C.T.O早在老師訓練前就先透過編舞影片苦練多時，第一堂課就讓原本嚴肅的Nino老師相當滿意。

唯一讓舞蹈老師意外的是團員們比照片上還瘦，開玩笑問說，「是不是公司伙食不好？」但食量不小的C.T.O為籌備新專輯，運動量加乘壓力都大得驚人！團員平均比上一張專輯瘦3公斤，這一次公司特別請健身教練，加強體力和耐力方面，雖然藝人瘦一點上鏡頭好看，但擔心太瘦團員體力會吃不消，左右為難的老闆羅志祥希望他們用運動來保持好的體能和健康狀態。

