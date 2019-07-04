開幕3天…王俊凱奶茶店突宣布休業！　排隊畫面曝光「看不到盡頭」

記者陳芊秀／綜合報導

19歲大陸男偶像王俊凱是「TFBOYS」隊長，出道以來擁有超高人氣，近日爸媽開了奶茶店，沒想到開幕第3天就宣布停業！傳出是店家在3天內湧入大量粉絲排隊，機器不堪負荷壞了。

▲王俊凱爸媽開奶茶店，開幕3天就突然宣布停業。（圖／翻攝自微博／王俊凱）

王俊凱爸媽在家鄉重慶開了奶茶店，同時店裡擺放他在娛樂圈成長經歷，吸引大批粉絲前來朝聖。店家一早開幕，就出現排隊人潮，從店裡到店外，隊伍延伸到5間店以上的長度，目測數百人以上，開幕第2天現場照片曝光，排隊人龍根本看不到盡頭。

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▲王俊凱奶茶店開幕第2天，現場排隊數百人。（圖／CFP）

據網友爆料店內狀況，「連續工作3天後，店內機器壞了……，不過這麼高強度的工作，估計店內小哥哥姐姐也累壞了，二老本來也是想開個小店，只是沒想到大家太熱情了，從早排到晚。」該店則是在3日晚間宣布，接下來將進行短暫的休息閉店，重新開業的時間會提前再通知。

▲網爆王俊凱奶茶店連續開3天，機器壞了。（圖／翻攝自微博／嗑瓜子每日專用）

粉絲則熱情回應「好好休息，公公婆婆不准太累」、「從上午開門就一直忙，這午飯晚飯怎麼辦呀，叔叔阿姨辛苦啦，店裡的哥哥姐姐也辛苦啦，都好好休息一下吧。」

▲奶茶店宣布休業，粉絲喊「公公婆婆不要太累。」（圖／翻攝自微博／奶茶店官方微博）

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