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瑞瑪席丹首次售票演唱會！　倒數12天「終於完售了」

▲▼瑞瑪席丹。（圖／艾迴提供）

▲瑞瑪席丹為演唱會集訓。（圖／艾迴提供）

記者關韶文／台北報導

歌手瑞瑪席丹開唱倒數！7月13日將在三創開唱，首次進行售票演唱會，第一次唱完整場演唱會的她，為舒緩緊張的壓力同時也為了練就充足的肺活量，不但勤跑練團室還頻上健身房，每週到練團室跟健身房報到至少四至五次。

演唱會進入倒數12天，瑞瑪席丹用盡全力備戰，為了要呈現出豐富的音樂演出，演唱會歌單一再調整，歌唱課不間斷，就連練團都增加次數，就為了將最好的演出呈現給大家。看到售票網站上掛著「完售」兩字，瑞瑪席丹開心表示「謝謝大家的支持，謝謝歌迷朋友們的大力支持，演唱會一定會盡力演出。」

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對於演唱會的緊張，瑞瑪席丹只能靠健身來發洩，雖然總是練到筋疲力竭，不過為了要讓歌迷們聽到完美的演出，Rima笑說「只好去當忍者發洩一下壓力，畢竟腹肌也是不好練的。」她還說，「這次演唱會除了會唱專輯中的歌曲，還加了不少大家沒聽過的歌曲，這是自己首次在這麼多人面前表演，希望可以讓大家有驚豔的感覺，更希望歌迷朋友們會喜歡！」

演唱會搭配專輯《你 知不知道》，結合Rima創作專輯及在成長路上影響她的歌曲，透過她真摯溫暖歌聲感受到Rima對於音樂的喜愛，走進她的歌聲，療癒受傷的心靈，找回迷失的自己。

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