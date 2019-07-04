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推新歌竟鬧「搶歌風波」！　小馬一招高智慧化解危機

記者蔡琛儀／台北報導

小馬（倪子鈞）即將在9月推出全新專輯，新歌《與我同行》邀請阿卡貝拉組合「玩聲樂團」合作，小馬在MV中飾演老闆，年齡也比玩聲樂團成員大了十五歲，但他和玩聲樂團站在一起感覺年齡差距不大，讓彼此打趣說：「我們是《與我同行》阿卡貝拉限定版組合團體，今年夏天發單曲，請大家多多指教！」

▲▼ 小馬倪子鈞。（圖／馬米娛樂提供）

▲▼ 小馬和玩聲樂團站在一起看起來毫無違和感。（圖／馬米娛樂提供）

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▲▼ 小馬倪子鈞。（圖／馬米娛樂提供）

問小馬平常如何保養及抱持年輕秘方？他笑說：「內心保持平靜及快樂是良方，來源就是我的老婆跟小孩，是他們讓我能時時保持快樂的泉源！」

原本這首歌是小馬在今年四月要搭配手遊主題曲而上架的新歌，沒想到竟和玩聲樂團發生「搶歌」事件，小馬表示：「因為唱片公司小小作業疏失，讓這首歌都收錄在彼此的專輯中，但是版權並沒有在任何人名下，後來談了好幾次都沒有結論，因此我靈機一動乾脆邀玩聲樂團一起合唱這首歌，把原本我的搖滾版本加入阿卡貝拉元素，沒想到不但促成了合作更解決的版權問題，還蠻開心的！」坦言一開始沒有把握拿到版權的小馬，以主動出擊方式談成合作。

▲▼ 小馬倪子鈞。（圖／馬米娛樂提供）

▲▼ 小馬和玩聲樂團原本差點鬧出搶歌風波，索性決定一起攜手合作。（圖／馬米娛樂提供）

▲▼ 小馬倪子鈞。（圖／馬米娛樂提供）

小馬為了這次合作，親自租下頂級錄音室錄音，更在MV中自導自演，他在片場一下要指揮，下一秒又得融入劇情演出小馬忙得不亦樂乎，讓在一旁演「員工」的玩聲樂團都敬佩不已，連下戲了都還是叫小馬「馬老闆」。

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