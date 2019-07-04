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周湯豪1男尬3女畫面曝光！　羞認「喜歡看性感舞蹈」

記者關韶文／台北報導

周湯豪新歌《i GO》MV上線，立刻突破15萬人觀看，全新mumble rap（模糊饒舌）風格被讚相當前衛！周湯豪在MV裡被三名女舞者貼身圍繞，三女一起獻上性感撩人的扭臀舞，只見周湯豪老神在在，絲毫不會因為女方的強力攻勢而感到害羞或緊張。其實拍攝的當下，女舞者反而比較放不開，此時周湯豪「尼克總監」上身，親自指導女舞者跳舞，他表示自己會喜歡看這種性感、質感兼具的舞蹈。

▲▼周湯豪。（圖／索尼提供）

▲▼周湯豪推出新EP。（圖／索尼提供）

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▲▼周湯豪。（圖／索尼提供）

每次發片都力求突破的周湯豪，以新歌《i GO》打破華語主流音樂框架，這是華語樂壇難得一見的mumble rap（模糊饒舌）歌曲，不但曲風跟國外饒舌文化接軌，MV更是國際感十足，先後在美國洛杉磯、韓國首爾取景拍攝，還請來20名來自不同國家的時尚女模、3名女舞者、1名脫衣舞孃入鏡，打造今夏最性感MV《i GO》。

▲▼周湯豪。（圖／索尼提供）

▲周湯豪新歌獲得一面倒好評。（圖／索尼提供）

除了把台語、夜市文化寫進新歌《i GO》裡，周湯豪還將mumble rap中時常出現的粗口黑話等美國青年文化原汁原味帶入新歌之中，像是不斷重複的歌詞「Bitches try to holla everywhere I go」，但這已不是第一次周湯豪在他的音樂作品裡使用英文髒字。他表示，這句歌詞可解釋成「人生走到哪都會遇到鳥事」，「bitch」在此有不同的意思，並不特定指誰，也有可能是你在職場上或是其他領域遇到的小人。

周湯豪每次發片的造型都備受矚目，這次《i GO》MV則以「螢光綠」為主題顏色，周湯豪認為螢光綠是現今很潮的顏色，所以特別選用此色為全新EP《WHAT A LIFE》定調，勢必再次引領時尚潮流！周湯豪在MV裡連換8種造型，展現不同時尚風格，而且每一套服裝造型都是由他自己一手打點；至於他的穿衣哲學就是穿自己喜歡的衣服，舒服做自己最重要。

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