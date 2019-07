周湯豪1男尬3女畫面曝光！　羞認「喜歡看性感舞蹈」

記者關韶文/台北報導

周湯豪新歌《i GO》MV上線,立刻突破15萬人觀看,全新mumble rap(模糊饒舌)風格被讚相當前衛!周湯豪在MV裡被三名女舞者貼身圍繞,三女一起獻上性感撩人的扭臀舞,只見周湯豪老神在在,絲毫不會因為女方的強力攻勢而感到害羞或緊張。其實拍攝的當下,女舞者反而比較放不開,此時周湯豪「尼克總監」上身,親自指導女舞者跳舞,他表示自己會喜歡看這種性感、質感兼具的舞蹈。

▲▼周湯豪推出新EP。(圖/索尼提供)

每次發片都力求突破的周湯豪,以新歌《i GO》打破華語主流音樂框架,這是華語樂壇難得一見的mumble rap(模糊饒舌)歌曲,不但曲風跟國外饒舌文化接軌,MV更是國際感十足,先後在美國洛杉磯、韓國首爾取景拍攝,還請來20名來自不同國家的時尚女模、3名女舞者、1名脫衣舞孃入鏡,打造今夏最性感MV《i GO》。

▲周湯豪新歌獲得一面倒好評。(圖/索尼提供)

除了把台語、夜市文化寫進新歌《i GO》裡,周湯豪還將mumble rap中時常出現的粗口黑話等美國青年文化原汁原味帶入新歌之中,像是不斷重複的歌詞「Bitches try to holla everywhere I go」,但這已不是第一次周湯豪在他的音樂作品裡使用英文髒字。他表示,這句歌詞可解釋成「人生走到哪都會遇到鳥事」,「bitch」在此有不同的意思,並不特定指誰,也有可能是你在職場上或是其他領域遇到的小人。

周湯豪每次發片的造型都備受矚目,這次《i GO》MV則以「螢光綠」為主題顏色,周湯豪認為螢光綠是現今很潮的顏色,所以特別選用此色為全新EP《WHAT A LIFE》定調,勢必再次引領時尚潮流!周湯豪在MV裡連換8種造型,展現不同時尚風格,而且每一套服裝造型都是由他自己一手打點;至於他的穿衣哲學就是穿自己喜歡的衣服,舒服做自己最重要。