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Alan Walker來了！夢幻連動韓團QWER、HIGHLIGHT

記者許逸群／台北報導

「SUPERNOVA VOX PRESENTS ALAN WALKER with K-POP IN TAIPEI」 將於4月26日至27日在桃園陽光劇場震撼登場！此次演出，將由韓國SS501 (朴政珉)、QWER，以及人氣男團 HIGHLIGHT、THE BOYZ共同參與。每個團體的演出時間至少為40分鐘，晚上更會有特別的準備，為了觀眾帶來前所未有的音樂體驗！

▲Alan Walker將來台演出。（圖／UJIN Entertaniment提供）

▲「SUPERNOVA VOX PRESENTS ALAN WALKER with K-POP IN TAIPEI」 演出名單相當豪華。（圖／UJIN Entertaniment提供）

Alan Walker以熱門單曲 《Faded》、 《Alone》與《On My Way》 風靡全球，台灣演出將帶來個人專場，打造驚喜舞台，且接連兩天演出。另外，26日有新生代人氣團體QWER與韓流傳奇SS501的主唱朴政珉；27日則有HIGHLIGHT&THE BOYZ輪番上陣，各帶來至少40分鐘的精彩演出。

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SS501曾因韓劇《花樣男子》引領韓流熱潮，並在台灣擁有極高人氣。本次活動中，團體主唱朴政珉將於4月26日及27日擔任特別MC，並於4月26日獻唱SS501經典名曲，重現傳奇風采。適逢SS501出道20週年，這次的驚喜回歸讓粉絲備感期待！

▲Alan Walker將來台演出。（圖／UJIN Entertaniment提供）

▲票價資訊。（圖／UJIN Entertaniment提供）

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ALAN WALKER, SS501, 朴政珉, QWER, HIGHLIGHT, THE BOYZ

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