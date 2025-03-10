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「短劇男神」何健麒回應劈腿醜聞！　1600字澄清：表達方式不夠妥當

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸「短劇F4」之一的男星何健麒出道兩年，近來人氣相當高，怎料，他日前爆出劈腿醜聞，被官方列入「劣跡藝人」封殺。不過，有網友發現封殺公告已悄悄刪除，而何健麒也在沉默數日後，於微博公開發聲。

外送用▲▼「短劇男神」何健麒回應劈腿醜聞。（圖／翻攝自微博／何健麒7）

▲何健麒因帥氣外型被封為「短劇F4」。（圖／翻攝自微博／何健麒7）

何健麒10日表示，他原本因特殊時期不願佔用公共資源，但由於一些不實資訊被有心人歪曲發酵，他覺得有必要澄清並道歉。他指出，自己與龍姓女子是於2024年10月經友人介紹相識，雙方在戀愛過程中真誠對待這段感情，儘管有美好也有爭吵，但這段經歷對他來說是珍貴的回憶。

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▲▼「短劇男神」何健麒回應劈腿醜聞。（圖／翻攝自微博／何健麒7）

▲何健麒強調自己和女方是和平分手。（圖／翻攝自微博／何健麒7）

何健麒強調，兩人之間不存在經濟糾紛或任何形式的介入情形，並且已經在友好協商後和平分手。對於近期網絡上出現的惡意謠言，他承認自己過去可能表達方式不夠妥當，希望網友不要再造謠攻擊女方，並請求外界給予他們一些空間。

此外，何健麒也提到，針對網絡上部分不實誹謗和謠言，他已經採取法律措施，「本聲明為本人唯一正式回應，任何非本人發佈及發言信息（資訊）均不代表本人立場。網絡（路）傳播的不實資訊及揣測，皆為惡意造謠。交往過程中我們彼此尊重，並未涉及任何違背道德和法律的行為。」他也懇請各界尊重並保護女方的個人隱私，不再過度解讀和打擾，還對方一個平靜的生活。

▲▼「短劇男神」何健麒回應劈腿醜聞。（圖／翻攝自微博／何健麒7）

▲何健麒的封殺令目前似乎已被撤回。（圖／翻攝自微博／何健麒7）

【何健麒聲明全文】

最近關於我的私人生活帶來了一些討論，特殊時期家國要聞當前，本意不願佔用公共資源。但其中有許多不實信息，在有心者的傳播中被歪曲發酵，因此造成的不良影響，我想先和大家道歉。

人們總說三十而立，今年對於我來說的確是特殊的一年，彷彿站在人生的岔路口。從事業、品德到生活原則，我不斷拷問自己：三十歲的這年，我有沒有成為我曾經期望的，獨立自主的人？我也想藉此機會，和關心、支持我的朋友們聊一聊。

大家好，我是何健麒，一名普通的演員。

三十而立中重要的一步，是我開始思考並審視，該如何處理親密關係。如何建立健康的親密關係，便成了一門不可或缺的課題。

我與龍女士於 2024 年 10 月經業內友人相識。在與龍女士的戀愛過程中，毋庸置疑我們彼此都真誠地懷抱著期許，去認真對待這份感情，像所有情侶一樣正常交往。在這個過程中，有美好有爭吵，儘管遺憾，但對我來說是珍貴的回憶。我們之間不存在經濟糾紛以及任何形式的介入情形。因為信任彼此，我和龍女士這段時間友好協商，彼此決定和平分手。

過去因為我的表達方式不夠妥當，近期網絡上又湧起惡意的謠言，在情感上給龍女士帶來了許多傷害和生活上的壓力，我十分抱歉，請大家不要再去造謠攻擊她。也希望大家可以給我們一些空間，去各自完成我們在情感當中的成長。關於網絡上部分媒體的不實誹謗和謠言傳播，本人也已經採取法律措施進行維權。本聲明為本人唯一正式回應，任何非本人發布及發言信息均不代表本人立場。

網絡傳播的不實信息及揣測皆為惡意造謠。交往過程中我們彼此尊重，並未涉及任何違背道德和法律的行為。

在此我也真的懇請各界能夠尊重保護龍女士的個人隱私，不再過度解讀和打擾。我不希望因為我的職業特性，使得龍女士隱私生活被過度解讀後，不實地曝光在公域平台進行討論。希望大家可以還她一個平靜的生活，謝謝。

我相信年輕時候的愛情對每個人都是新鮮且脆弱的，帶著對未知的好奇心，迫不及待地跟另一個人分享生活中的一切。其中有快樂的浪漫輕盈的片段，也有晦澀的不那麼漂亮甚至難堪的痕跡。直到我們停下來，認真做出是否需要親密關係的決定，確信彼此雙方都成熟到既能夠保全完整的自我，也願意在充滿著不確定性的未來裡，堅定不移地信任對方，去交付，去給予。

今年對我來說另一個重要的變化，是我的工作。過去的很長一段時間裡，我不時感到人生好像一輛奔流向前卻無法停止的列車，在拽著我不斷地跑，卻忘了查看目的地。我成長於一個普通的家庭，先是按部就班地完成學業，再按部就班地做了一份穩定的工作，年輕的我沒有太宏大的願望，於是我選擇勤勤懇懇地在我的崗位上，做一顆穩定的螺絲釘，來保證這輛巨大的列車穩定地運行下去。

2018 年，這樣的生活對我來說是平靜的，安定的。直到這種平靜被網絡上源源不斷的信息打破，甚至嚴重影響了我的工作。在當時的我看來，這像一場突如其來的風波，席捲了我原本微小卻安穩的幸福。今天的我再回頭，原來所有突如其來的變動也可以是新的機遇，而我能做的就是在這條軌道上更努力地向前跑，才不會辜負每一份落在我身上的期許。

在自我實現的過程中，我們難免會遇到各種各樣的聲音和阻撓，也會出現惡性的競爭和打擊。這種感受很像走在路上被惡意絆倒，比起回頭用暴力的方式給那個伸出手想推倒你的人一記拳頭，我們要做的是把腳下的土壤踩實。時常提醒自己，品格是對自我的要求，當我不認可卑劣的行徑，我要做的第一步，是確保自己不會成為那樣的人。然後踏實地走在自己選擇的道路上，也並不畏懼困難和考驗。這種壓力讓我越發堅定地渴望，作為演員這個身份被看到，作為角色的名字被記住，我也希望在未來能夠為大家帶來更多好的作品。

在我拍戲以來，短劇的故事節奏總是很緊湊，作為演員回歸生活的我尤其想讓自己慢下來，我開始去體會角色身上的故事，我想都用我自己的方式淋漓盡致地表達出來。在這個過程中，如果我的某一個角色、某一段表演獲得了共鳴，那我的工作最重要的意義也就完成了。

生命的長度很寶貴，我很感激這一路上所有的相遇和別離，也謝謝給予我力量陪伴我同行的人們，包括一直支持我鼓勵我的粉絲。也祝願每一個看到這裡的你，在生活中收穫到細微的幸福，並且有勇氣在任何一個人生的岔路口，再次出發。

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