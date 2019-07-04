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蕭敬騰婚禮獻唱！認了「有想婚衝動」　新娘聽歌感動哭了　

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王「老蕭」蕭敬騰，日前現身上海格樂利雅海島婚禮節，為當晚舉辦婚禮的8組新人獻唱多首浪漫情歌，吸引近500名年輕人歡聚。雖然新人早就知情老蕭到場獻唱，但一看到老蕭本人仍十分驚喜，當聽到現場版的《Marry me》，其中一位新娘王小姐當場感動落淚，直說：「讓我覺得頓時覺得自己是這世界上最幸福的新娘。」

▲▼蕭敬騰當婚禮歌手 。（圖／上海格樂利雅）

▲蕭敬騰當婚禮歌手。（圖／上海格樂利雅）

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擁有「雨神」稱號的老蕭，除了帶來《Marry me》、《王妃》、《讓我為你唱情歌》等多首經典歌曲，也帶來了滂沱大雨，但現場賓客們依然感動又熱情，讓下雨天的婚禮格外浪漫。不過老蕭也誠意十足，除了現場歌曲，還特別準備了簽名CD送給新人，並祝福新人攜手、白頭偕老，還俏皮地叮嚀老公要多唱情歌給老婆聽，最後合影時他還替新娘整理了裙尾，親民舉動引起現場一陣驚呼。

蕭敬騰說，之前參加過婚禮，但是第一次一起參加8對新人的婚禮，這是很難忘的經歷，自己也被感動了，「祝福是不嫌多的，看到你們的笑容就知道你們有多幸福，你們的幸福可以一起感染給所有的朋友，大家都會因為你們的笑容而快樂美滿。我也是，能夠站在你們旁邊見證你們的愛情，是我的榮幸。」他更說，在很多婚禮場合見證了新人的愛情，看著他們步入禮堂，「每次都讓我覺得很感動很幸福，影響到我...有那個（結婚）衝動。」一說完現場尖叫，他又虧歌迷：「叫什麼，你們不是都結了嗎？」

▲▼蕭敬騰當婚禮歌手 。（圖／上海格樂利雅）

▲蕭敬騰一到現場下大雨。（圖／上海格樂利雅）

在蕭敬騰來臨之前，郭碧婷、張東健、吳克群、品冠等26位明星大咖都曾出席格樂利雅海島婚禮節，為新人獻上祝福。這場搖滾音樂與海島風情交織的婚尚大典，顛覆了傳統刻板的婚禮模式，將4D全息投影技術運用到海島場景佈置中，帶來獨一無二的海島沈浸式體驗。

▲蕭敬騰當婚禮歌手 。（圖／上海格樂利雅）

▲▼蕭敬騰現場演唱多首歌曲 。（圖／上海格樂利雅）

▲▼蕭敬騰當婚禮歌手 。（圖／上海格樂利雅）

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蕭敬騰, 婚禮歌手, 雨神, 格樂利雅海島

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