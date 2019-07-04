專訪／《美麗心計》瑞絲薇絲朋前夫同台飆戲　大讚：喜歡強大的女人！

記者蕭采薇／台北—好萊塢連線專訪

HBO人氣影集《美麗心計》由瑞絲薇絲朋、妮可基嫚等一線女星主演，敘述三位看似擁有美好生活的母親，卻心中各自有個秘密，因而展開一段謊言與人性的故事。本季更加入「戲骨」梅莉史翠普飆戲，看得觀眾大呼過癮。《ETtoday星光雲》跨海專訪到劇中飾演瑞絲薇絲朋前夫的詹姆士塔波，他大讚道：「我喜歡和強大的女人一起工作。」

▲《美麗心計》詹姆士塔波越洋接受專訪。（圖／HBO提供）



第一季獲得艾美獎加持好評不斷，也讓第二季備受期待。詹姆士塔波笑說，朋友會對他說：「新一季演什麼？跟我說跟我說」但當他真的要劇透時，他們卻又回道：「不不不，不要告訴我！」讓詹姆士塔波無奈笑說：「他們想知道，但他們又不想知道。」

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▲瑞絲薇絲朋以《美麗心計》拿下艾美獎，也擔任該部影集監製。（圖／HBO提供）

詹姆士塔波在《美麗心計》飾演的奈森，在劇中是瑪德琳（瑞絲薇絲朋飾演）的前夫，兩人在婚姻中生下一個女兒，在離異後各自婚嫁，第二個孩子又巧妙地成為了同班同學。被問到奈森和瑪德琳之所以分開的最大原因，詹姆士塔波說出他的看法：「我想奈森有點自私，他還沒有準備當爸爸，和瑪德琳的目標也不一樣。」

▲妮可基嫚在《美麗心計》演出被家暴的人妻。（圖／HBO提供）

他表示，第二季是更大的挑戰，也帶來更大的謊言，詹姆士塔波說道：「先生和太太之間有秘密，或是彼此無法坦誠，都是很嚴重的狀況。」不過他也坦言：「但這一段關係中，這似乎也是很常見的狀況。」

▲梅莉史翠普加入《美麗心計》第二季，演出妮可基嫚的婆婆。（圖／HBO提供）

這部影集同時也由瑞絲薇絲朋擔任監製，如同她過去在電影《金髮尤物》中，證明女性的力量倔外表所能想像，詹姆士塔波說道：「人們常常問我『如何和強大的女人一起工作？』我非常興奮！我是強大的男人，而我我喜歡和強大的女人一起工作。我很享受她們的強大、也愛她們充滿力量的一面。」

▲詹姆士塔波在《美麗心計》中飾演瑞絲薇絲朋的前夫。（圖／HBO提供）

《美麗心計》全新第二季共7集，這一季將繼續探討謊言之中的立意、友誼的強韌、婚姻的脆弱，以及因而滋生的各種心機算計。當彼此的感情被消耗、忠誠備受考驗時，身心所受到的創傷與煎熬也越演越烈。《美麗心計》（BIG LITTLE LIES）第二季每星期一上午9點於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間10點再次播出。

▲詹姆士塔波在《美麗心計》與邦妮（柔伊克拉維茲）展開第二段婚姻。（圖／HBO提供）