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NSO演出璀璨雙城3:藍鬍子的城堡

▲ 左) 男中音／巴林特．薩波 、 (中)音樂總監/呂紹嘉、 (右)女高音／愛蓮娜．迪科娃 。（圖／NSO提供）

▲ （左) 男中音／巴林特．薩波 、 (中)音樂總監/呂紹嘉、 (右)女高音／愛蓮娜．迪科娃 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

NSO國家交響樂團將於7/5（五）晚上七點半，於國家音樂廳演出歌劇音樂會《藍鬍子的城堡》；音樂總監呂紹嘉將與女高音愛蓮娜．迪科娃以及男中音巴林特．薩波精彩同台。挾璀璨雙城前二場氣勢，NSO第三場同時也是本樂季的壓軸，將迎來巴爾托克唯一歌劇作品，此作在台灣首次以匈牙利文原文呈現。

NSO總監呂紹嘉說:「台灣樂團沒有如歐洲樂團般的文化包袱，音樂詮釋更能自在地、不帶偏見地回到作曲家在創作時想表達的初衷。」

呂绍嘉表示，NSO年初演出的《托斯卡》，風格親民且為人熟知，但NSO有責任推出較鮮為人知卻非常值得認識的作品，巴爾托克《藍鬍子的城堡》是二十世紀最重要的歌劇之一，作品長度雖僅50分鐘，但巴爾托克卻成功結合西歐德奧傳統的技法，與東歐民族音樂的素材，以統一的音樂語彙，建構出足以代表匈牙利獨特民族性的音樂作品，淋漓盡致地描寫了人性中的各種撞擊。

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飾演茱蒂的女高音愛蓮娜．迪科娃表示：「茱蒂是個非常有趣的角色，外表看來清純可人，但內在非常強悍且無所畏懼，在知悉藍鬍子殺妻傳言的前提下，堅持要開遍城堡中的每一扇門，追究每一個秘密，甚至連城堡中刑求室、軍械室、珠寶庫中的斑斑血跡，都無法使她退卻。」

首度來台飾演藍鬍子的男中音巴林特‧薩波說道：「巴爾托克《藍鬍子的城堡》是完美的音樂作品，增一個音太多，減一個音太少，所有的音樂皆完美貼合著匈牙利語的特性來寫作，深刻鋪陳兩名主角的互動來呈現人性的掙扎。」

匈牙利作曲家巴爾托克終生就只著作一部歌劇作品：《藍鬍子的城堡》，創作完成於30歲那年在瑞士阿爾卑斯山區度假時，改編自匈牙利的劇作家貝洛‧波拉斯（Béla Balázs, 1884-1949）的劇本，並將其重新編撰後發表。《藍鬍子公爵的城堡》全劇僅由男主角藍鬍子公爵與女主角茱蒂（Judit）二角色貫穿。

與格林童話版本不同，茱蒂並不是在藍鬍子外出時忍不住好奇開啟了城堡中的七扇門，在巴爾托克的歌劇中，是藍鬍子在茱蒂的央求下親自領著她參觀城堡。彷彿要讓藍鬍子向妻子揭示內心中的黑暗般，第一扇門後的刑求室、第二扇門後的軍械室、第三扇門後的珠寶庫、第四扇門後的花園，作曲家都以代表「血跡」的半音主題營造出陰森的氛圍，彷彿不只刑具、武器上沾染了受害者的血，珠寶上亦是血跡斑斑，花園中豐茂的奇花異草更是由鮮血滋養而成，整座城堡籠罩在一片陰鬱的黑暗中。藍鬍子與茱蒂來到了第五扇門，門後「有個巨大高聳的露臺，放眼望去是一望無垠的風景，透出的光芒有如閃亮的瀑布傾瀉而出」，那是藍鬍子的廣大領地，代表了他手中握有的無盡權力，就在兩人走到第六扇門後的淚之湖泊時，藍鬍子與茱蒂的關係起了微妙的變化，茱蒂原本「以愛為名」的強勢，因了悟藍鬍子殺妻傳言的真實性而退卻下來，在禁忌的第七扇門開啟後，茱蒂已無選擇，只能加入藍鬍子的前妻們走向「永垂不朽的生命」，而藍鬍子的生命又回到永恆的黑暗。

此作在音樂上使用了巴爾托克自田野採集來的民間歌謠來描寫藍鬍子，也以荀貝格表現主義、德布西印象樂派的音樂語彙畫景敘事，成功融合民族素材與主流風格，集傳統與現代寫作技法之大成。

節目資訊：

NSO 歌劇音樂會《璀璨雙城3:藍鬍子的城堡》
7月5日 (五) 19:30 國家音樂廳
演出者：
指揮／呂紹嘉
女高音／愛蓮娜．迪科娃
男中音／巴林特．薩波
藝術指導／廖若涵
影像設計／陳彥任

曲目：
荀貝格：《昇華之夜》
巴爾托克：《藍鬍子公爵的城堡》

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NSO, 璀璨雙城, 藍鬍子的城堡, 國家音樂廳

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