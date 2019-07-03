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SOMI胖到快60kg拚減肥！一口氣狂喝3杯手搖飲　辯解：只加1種珍珠

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團I.O.I成員出道的SOMI，正以solo女歌手闖蕩樂壇，為了在螢幕前呈現完美體態，表示她從體重一度快要60公斤，現在已經瘦了10公斤，但說時遲那時快，她熱愛喝台式手搖飲料，一口氣竟然連喝3杯，每杯還有加珍珠，還澄清「因為在減肥所以只加了一種」。

▲SOMI一口氣狂喝3杯手搖飲　心虛「要減肥這次只加1種珍珠」（圖／翻攝自YouTube／딩고 뮤직 / dingo music）

▲▼SOMI在實境秀裡面一天到晚都在吃。（圖／翻攝自YouTube／딩고 뮤직 / dingo music）

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▲SOMI一口氣狂喝3杯手搖飲　心虛「要減肥這次只加1種珍珠」（圖／翻攝自YouTube／딩고 뮤직 / dingo music）

SOMI和DINGO拍攝實境影片，紀錄她私下的日常生活。常常發現她不是在吃，就是準備買吃的，是十足的吃貨。一天她和造型師在台式飲品店見面，先是點了一杯飲料，但跟對方解釋，「本來我都會加兩種配料，但今天為了（減肥）吃少一點，只有加一種，但果然就是不夠滿足。」

結果在聊天當中SOMI連續加點，最後竟然一口氣喝了3杯手搖飲，而且看得出來裡面都加過各種配料，有黑珍珠、也有白珍珠，讓台灣粉絲驚訝，「SOMI你不知道珍珠其實熱量很高嗎？」

▲SOMI一口氣狂喝3杯手搖飲　心虛「要減肥這次只加1種珍珠」（圖／翻攝自YouTube／딩고 뮤직 / dingo music）

▲SOMI一口氣狂喝3杯手搖飲，心虛「要減肥這次只加1種珍珠」（圖／翻攝自YouTube／딩고 뮤직 / dingo music）

不過SOMI的確瘦下來很多，她表示之前的體重大概是58、59公斤，現在則已經減掉10公斤，體重在48、49的加減3公斤左右游移。還自豪表示，「可能是遺傳爸爸吧，我的頭很小，所以如果有變胖也看不太出來。」並靠著空中瑜珈、練舞等消耗不少熱量。

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