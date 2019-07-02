《吹落的樹葉》姑姪不倫壁咚激吻！　「我們不能做朋友」淚崩淪陷了

▲泰劇《吹落的樹葉》被視為年度神劇。（圖／翻攝自YouTube／One31）

記者陳芊秀／綜合報導

泰劇《吹落的樹葉》以變性復仇為題材，加上劇情牽涉性別認同、家暴、婚姻出軌等，故事起伏大灑狗血，被泰國觀眾視為年度神劇。該劇最新一集上演姑父激吻姪子的情慾戲，同時踩線不倫、亂倫畸戀，再度成為網友討論焦點。

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▲姑父多次巧遇妮娜，提議做朋友被拒絕，「我們不能是朋友。」（圖／翻攝自YouTube／One31）

平采娜（Baifern）因《初戀那件小事》爆紅亞洲影壇，這次在《吹落的樹葉》扮演變性美女妮娜（Nira），戲裡為了幫母親復仇，放棄安排好的富裕人生，回到泰國找生父展開報復。她一面等待復仇機會，同時緣份和姑父再度牽扯，原本只是對方疼愛的姪子，如今變性成為神祕美女，令姑父情不自禁主動靠近。

▲不知姪子變性，姑父拉妮娜到房間壁咚告白。（圖／翻攝自YouTube／One31）

Push在亞洲擁有「梨渦男神」的封號，戲裡扮演變性姪子的姑父，打從孩子小時候就相當疼惜，直到失去姪子的消息。他和驕縱的妻子不合，從多次巧遇到主動求見面，還提議「做朋友」，但是被對方拒絕「我們不能做朋友」、「我們不可能」，感情再也難以壓抑，拉到房間壁咚激吻，事後不斷道歉「我從來沒有這樣過」，讓渴求被愛的妮娜流淚淪陷。

▲妮娜：「我們兩個不可能。」（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲姑父深陷不知為何總被拒絕，激吻表白。（圖／翻攝自YouTube／One31）





▲姑父手戴婚戒，心卻離婚姻越來越遠。（圖／翻攝自YouTube／One31）



▲妮娜從小暗戀姑父，被強吻眼神迷離。（圖／翻攝自YouTube／One31）

網友追劇6集終於等到吻戲，男主角已婚又對別的女子動心引發爭議「渣男」、「這個姑父我可以」、「這是2個男的」、「姑父快離婚」，女主角想劃清界線又心動、眼神迷離，吻戲又慾又撩，粉絲狂讚劇情超刺激。

▲姑父已婚又告白妮娜，網友激動要求快離婚。（圖／翻攝自YouTube／One31）

《吹落的樹葉》改編自同名小說，主角Nira變性成女人的過程，寫實呈現變性手術的苦痛和重生，在泰國掀起熱烈迴響。同時故事虐度極高，除了姑姪不倫戀，劇組找來BL劇《不期而愛》男主角Saint（黃明明），扮演變性前的Nira，回憶片段出現姑姪挽手、靠頭的親密互動，讓大批腐女粉絲截圖洗版，也成為電視劇另一個看點。

▲《吹落的樹葉》主角Nira變性前親密靠姑父。（圖／翻攝自推特）

▲姑父不知姪兒變性，雙雙淪陷不倫戀。（圖／翻攝自推特／One31）



▲《吹落的樹葉》姑父和變性姪子壁咚激吻。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）