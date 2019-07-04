獨／Gail來台上國中！工整中文字「我愛你」送粉絲　透露喜歡「聲林雙帥」

記者徐溱謐／採訪報導

來自泰國的Gail 台灣參加選秀節目《聲林之王》爆紅，甜美模樣和歌聲迷倒一大票粉絲，唱中文歌清晰的發音也讓許多人印象深刻。她非常喜歡台灣，也想用中文與所有人溝通，「台灣人對我很好，生活環境非常好，學好中文就能。直接聊天，不用透過翻譯。」近日Gail努力K書，有望考上心目中台灣理想的學校。

▲Gail參加《聲林之王》後，一直很希望能到台灣生活學中文。（圖／記者邱顯燁攝）

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▲參加《聲林之王》比賽是Gail和台灣初次見面。（圖／ETtoday）

參加《聲林之王》是Gail和台灣初次見面，當時她為了比賽準備了很多中文歌，都是翻譯Betty姊姊一個字一個字用拼音的方式教她的，學會發音後再理解歌詞的意思，才能唱出對歌曲的情感。「我學會中文後，就能看懂中文歌詞的涵意，也可以直接把對台灣的愛說出來。」

▲Gail和翻譯姊姊Betty感情很好，還曾一起到九份玩。（圖／Betty提供）

之前有一次搭計程車到西門町，司機大哥很親切地用中文跟她聊天，「妳是哪國人呀？來台灣玩幾天？」她聽得懂，也很想回應對方的熱情，卻不太會用中文表達，只好由Betty姊姊幫翻譯，「如果會中文，我就可以自己回答嘍。」

▲Gail覺得計程車司機很親切，可惜她不能自己用中文和對方溝通。（圖／記者邱顯燁攝）

當然，離開家鄉來台灣讀書，就得和泰國的家人分開，她坦言有點緊張，「我還是小孩子，平常一直是和家人生活一起，如果來台念書，就要和爸爸弟弟分開，其實有點緊張，但還是很期待開始台灣的生活。」

Gail在過去接受專訪時曾透露，偶像周杰倫也是她學中文的動力之一，「我想知道周杰倫平常怎麼寫歌，他的每一首歌都很獨特，而且旋律很優美。」她用盡目前學會的所有中文才勉強說了一句，「我很喜歡你的歌。」期待有一天能直接用中文和偶像聊天。

▲她在《聲林之王》認識了很多大哥哥大姊姊，也有很多話想對他們說。（圖／記者黃克翔攝）

Gail也嘗試用中文對《聲林之王》的哥哥姐姐們說了幾句話，「莉潔姊姊，妳是我的偶像，我很喜歡妳。」而男選手中，她則最喜歡東翰和可強，「東翰和可強哥哥，你們很好笑。」

▲Gail認真地在紙上用中文寫下「我愛你」送給粉絲。（圖／記者邱顯燁攝）

最後她也在紙上寫下「我愛你」送給喜歡她的粉絲們，還有招牌歌曲「心花開」和「你啊你啊」，看著她認真寫字的模樣，還有紙上工整的字跡，一旁的粉絲笑說，希望Gail在台灣能順利求學，學好中文，「以後就能直接和我們一起聊天說笑了。」

▼雖然中文程度還不是很好，Gail認真寫下的中文字卻非常工整。（圖／記者邱顯燁攝）