彭于晏松山機場「帶水果入關」遭罰3000元　經紀人愧疚：他好心幫我拿背包

記者洪文／台北報導

藝人彭于晏1日搭飛機返台，在松山機場被查獲攜帶水果出關，遭罰3000元。他的經紀人向《ETtoday》證實消息，但是電話中相當愧疚：「他好心幫我拿背包，我趕過去，他說已經處理好了，我很愧疚，要是不接受他的好意，就不會浪費大家的新聞版面了。」

▲彭于晏。（圖／資料照／CFP）



彭于晏經紀人還原過程，當時一下飛機，她便要他先行出關上車。彭于晏發現她的行李很重，主動提議幫忙拿背包，結果她仍在等行李時，發現彭于晏在出關口遇上事情，跑過去查看，結果他回覆「已經處理好了！」但是海關不讓他們丟掉水果，只能罰錢。

請繼續往下閱讀...

其實背包裡面只有一小顆水果，彭于晏經紀人不忍浪費食物，所以放在背包當中卻忘記了，剛好松山機場標示比較不清楚，也沒有棄置桶，所以未在第一時間丟掉水果。她很後悔沒有當場要求機場工作人員改成她的名字罰錢，也許就不會被大眾注意到這件事了。

事實上，彭于晏上個月才剛拍完導演林超賢的《緊急救援》，現在又再度投入全新作品。經紀人透露，剛好有2天休息，所以才回來台灣，早知道就不要回來台灣，或者早知道就不該讓他幫忙拿背包，言語中充滿愧疚，同時也好奇為什麼海關可以外流名字。