陳妤忙整年沒休假！　計畫5天「出國」一聽地點全場傻眼

記者李欣容／台北報導

陳妤為政治劇《國際橋牌社》接了四個多月的髮片，今媒體探班時她開心說，「希望趕快順利殺青，接髮片的關係頭皮發炎很嚴重。」長達一年沒休假的她也跟公司請了假，準備出國玩，但被問到去哪邊，她卻露出難以啟齒表情，弱弱地說是要去蘭嶼潛水。

▲陳妤飾演記者。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

陳妤今年戲劇作品多，先前因《我們與惡的距離》廣受好評，這次在《國際橋牌社》一樣飾演記者，但不同的是，這次飾演的是文字記者，「比較衝動，有點像這個角色就是對這世界憤怒，不只是自己的權益，有點像正義魔人。」

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▲《國際橋牌社》將殺青。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

她不擔心演了政治劇會阻礙發展，認為還是歷史層面居多，台詞也都不帶有顏色，被問到拍這類型戲劇會不會壓力很大，陳妤笑說，「拍起來比我想像中...輕鬆欸，因為時間拉很長，我最多等戲等到2個禮拜。」爆料廖苡喬曾等1個月，再次出現時還被虧，「妳今天第一天進組嗎？」

▲陳妤整年沒放長假，準備殺青去蘭嶼玩。（圖／翻攝自Facebook／陳妤）

主演群中陳妤年紀最小，她用「越級打怪」來形容這次拍攝，「可以跟前輩合作，他們都不會把我當小孩，就是很專注在討論表演。」

已經一整年沒放假的陳妤，殺青後也跟公司請了假「出國」玩，「以前都不太好意思說要請假，但想說忙了一年應該可以了吧，而且我也不敢去太遠。」她越講越小聲，讓眾人好奇究竟是去哪邊玩，她才弱弱地說，「蘭嶼啦！」