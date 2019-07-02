李李仁演流浪漢「戴長假髮」　兒子看完吐槽：這麼醜！

記者李欣容／台北報導

納豆客串電視劇《如果愛，重來》完結篇，接棒李李仁飾演的「柴可夫」計程車司機角色，劇情最後李李仁將有重頭戲，還打扮成流浪漢，兒子看到這造型竟不買單，直虧：「你怎麼這麼醜。」

▲李李仁流浪漢造型被兒子嫌醜。（圖／歐銻銻娛樂提供）

納豆在劇中雖沒有台詞，卻能有畫龍點睛效果，導演林子平認為：「男人有很多事情是無聲勝有聲，尤其是同病相連的男人不用問都懂。」

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▲任賢齊探班。（圖／歐銻銻娛樂提供）

李李仁與納豆私下是好友，在演藝圈都是出了名的好人緣，日前任賢齊還到劇組探他們的班，但長期使用行動支付的他，原想買東西到劇組卻忘記帶錢，納豆馬上展現大氣說可以借，被讚夠義氣。

▲李李仁怕熱留不了長髮。（圖／歐銻銻娛樂提供）

《如果愛，重來》即將完結，劇情最後關鍵人物李李仁將有重頭戲，還打扮成流浪漢，李李仁爆料自己遭嫌棄：「我兒子看完這個造型說，你怎麼這麼醜。」雖戴不習慣假髮，但李李仁說因為受不了炎熱氣候，自己實在無法留長髮。

另外，拍攝全片時，林子平讓演員拍了兩個版本，張書豪說：「我們雖然都演完，但完全不知道結局是哪一個，相當好奇最後導演怎麼剪。」

▲納豆客串。（圖／歐銻銻娛樂提供）