獨家／切除大腸又長瘤？《炮仔聲》張懷媗曝身體狀況：我心情好一百倍

記者李欣容／台北報導

張懷媗近來在八點檔《炮仔聲》中飾演小三倪曉馨受到關注，她過去曾因便秘困擾在去年10月動了切除大腸手術，今卻被爆出當時毒素累積太多連胸部都長了腫瘤，還為此寫了遺書。對此張懷媗澄清，「大腸切除後我一直都很好，健康、心情都比以前好一百倍。」

▲張懷媗解釋胸部腫瘤和大腸無關。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

張懷媗解釋，2013年時她曾因拍戲跌倒，被診斷出頸椎椎間盤碎裂，當時動了頸椎手術，「那時候我有寫遺書，因為比較嚴重。」

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▲張懷媗因在八點檔演出受到關注 。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

至於摘除大腸手術則是去年10月，「我10月是先動了胸部的小腫瘤切除，醫生提醒我這種良性腫瘤很容易被遺忘，建議我切除，我2號追蹤，3號就安排手術了，大腸是14號動的，之後我就一直很好，我的狀況、健康、心情都比以前好一百倍，很多人誤以為切了大腸後怎麼又長腫瘤。」

▲張懷媗現在身心狀態都非常健康 。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

張懷媗無奈說，自從大腸手術後至今每天都還會有人私訊她詢問相關資訊，「每天最少5個人，最多1、20個會傳訊息問我，我希望傳達是是正面的，但這樣會讓人家覺得，怎麼這麼慘，張懷媗會不會活不了，其實沒有，我變得更好。」