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贈票╱作陣來軋車《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森飆出新境界！

娛樂中心／綜合報導

《玩命關頭》電影系列推出八部電影，在全球總共累積了高達50億美元的驚人票房成績之後，即將推出第一部獨立的番外篇電影：巨石強森以及傑森史塔森領銜主演的《玩命關頭：特別行動》。

▲▼ 玩命關頭：特別行動。（圖／環球影業）
▲電影《玩命關頭：特別行動》7月31日正式上映。（圖／環球影業）

這次的故事敘述自從大隻佬執法人員哈柏（巨石強森 飾），一名忠心耿耿的美國外交安全局（DSS）菁英探員，以及無法無天的不法之徒戴克蕭（傑森史塔森 飾），一名前任英國軍方特種部隊菁英隊員，首次在2015年的《玩命關頭7》針鋒相對之後，這一對死對頭就一直在嗆來嗆去、拳來拳往，試圖把對方打趴。

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 但是當一名經過電腦生化基因改造並增強體能的無政府主義者---闇黑超人布列斯頓掌握了一項陰險惡毒，很可能將對人類造成無法逆轉的改變的生化威脅，並且打敗了一名聰明絕頂、無畏無懼的叛變軍情六處探員，而她正好是戴克蕭的妹妹海蒂蕭，這一對本來勢不兩立的死對頭就必須攜手合作、聯手出擊，擊敗唯一一個可能比他們更狠的狠角色。

《玩命關頭：特別行動》為「玩命關頭」宇宙打開了一個全新格局，在全球各地展開驚險刺激的冒險動作，從洛杉磯到倫敦，又從受到輻射汙染的荒蕪之地車諾比，一直到風景優美的人間樂土薩摩亞。

▲▼ 玩命關頭：特別行動。（圖／環球影業）▲▼《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／環球影業提供）
▲▼ 玩命關頭：特別行動。（圖／環球影業）
 
==== 參加活動！邀請你去看《玩命關頭：特別行動》====

 ◎活動時間：7/18(四)至7/22 (一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你想搭上《玩命關頭：特別行動》誰的車狂飆？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《玩命關頭：特別行動》特映票一組(2張)  
使用時間：7/30 (二) 19:30
使用地點：台南新光影城

◎得獎公布：7月22日（一）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於7/24(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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玩命關頭, 巨石強森, 馮迪索, 電影, 贈票

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