贈票╱作陣來軋車《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森飆出新境界！

娛樂中心／綜合報導

《玩命關頭》電影系列推出八部電影，在全球總共累積了高達50億美元的驚人票房成績之後，即將推出第一部獨立的番外篇電影：巨石強森以及傑森史塔森領銜主演的《玩命關頭：特別行動》。



▲電影《玩命關頭：特別行動》7月31日正式上映。（圖／環球影業）



這次的故事敘述自從大隻佬執法人員哈柏（巨石強森 飾），一名忠心耿耿的美國外交安全局（DSS）菁英探員，以及無法無天的不法之徒戴克蕭（傑森史塔森 飾），一名前任英國軍方特種部隊菁英隊員，首次在2015年的《玩命關頭7》針鋒相對之後，這一對死對頭就一直在嗆來嗆去、拳來拳往，試圖把對方打趴。

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但是當一名經過電腦生化基因改造並增強體能的無政府主義者---闇黑超人布列斯頓掌握了一項陰險惡毒，很可能將對人類造成無法逆轉的改變的生化威脅，並且打敗了一名聰明絕頂、無畏無懼的叛變軍情六處探員，而她正好是戴克蕭的妹妹海蒂蕭，這一對本來勢不兩立的死對頭就必須攜手合作、聯手出擊，擊敗唯一一個可能比他們更狠的狠角色。

《玩命關頭：特別行動》為「玩命關頭」宇宙打開了一個全新格局，在全球各地展開驚險刺激的冒險動作，從洛杉磯到倫敦，又從受到輻射汙染的荒蕪之地車諾比，一直到風景優美的人間樂土薩摩亞。



▲▼《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／環球影業提供）





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◎活動時間：7/18(四)至7/22 (一) 12:00止

◎活動辦法：

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