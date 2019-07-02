雷／《女神降臨》重磅回歸！　「朱靜男友真實身分曝光」進度超前ＯＯ了

記者張筱涵／綜合報導

南韓漫畫《女神降臨》更新到第59集時就因為作者貓咪生病休刊，因為當時就停留在「朱靜的男友」，讓讀者一方面擔心又希望能盡快更新，終於在經歷了42天後重磅回歸！男友真相也就此揭曉。

－－以下含有《女神降臨》嚴重劇透，請斟酌觀賞－－

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▲《女神降臨》第59集停在朋友們要叫朱靜男友來。（圖／翻攝自NAVER WEBTOON）

《女神降臨》第60集終於在南韓時間2日凌晨0點更新，忠實讀者興奮點進後發現原來朋友口中的朱靜男友指的就是韓書竣，但仔細看到後面可以發現其實只是朋友們認為，畢竟他們從高中認識到大學連模特兒工作都是一起，實在讓人懷疑這對男女之間不可能是純友誼。

正當讀者可能有些失望又或是開心朱靜內心應該還是喜歡修豪時，喝醉酒的朱靜突然開始酒後瘋言瘋語，直指好朋友之間是不可能發展成戀人或是有肢體接觸的。但韓書竣其實早就喜歡女主角許久，自然也沒錯過這個機會告白：「妳認識我這麼久了還不知道嗎？是真的不知道還是假裝不知道？我一直都把妳當女生看。」

▲《女神降臨》第60集進度大躍進。（圖／翻攝自NAVER WEBTOON）

韓書峻說完後直接把手覆上朱靜手上，一個靠前2人就接吻了！可惜的是這一集結尾就停在這裡。進度直接大超前而且還是朱靜和男二韓書峻的進展，這讓忠實讀者全都暴動了起來，留言數不但短短一天不到就破萬，連評價也是滿分10分的9.92高分。

▲▼《女神降臨》第60集的留言熱烈、評分也很高。（圖／翻攝自NAVER WEBTOON）