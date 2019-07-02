聽不出來是信！高亢嘶吼嗓沒了　新歌卡關錄1個月：難唱

記者盧薇淩／台北報導

信在7月一同分享兩件喜事，首先睽違2年半，將於7月11日推出新專輯《煉金術》，正式宣告加盟新東家「何樂音樂」，這次他一改過往「搖滾巨人」招牌高亢嘶吼嗓音，時而低沉吟唱、時而高音釋放，首波主打《煉金術》讓信在錄音時「嚴磨」多時，以往錄製一首歌他只要2小時搞定，這首前後錄製近一個月。

▲信推出新單曲 。（圖／何樂音樂）

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搖滾、鐵肺、高亢向來是信在樂壇獨霸且獨樹的音樂標記，這次唱腔詮釋做了更多情感調整，也是他獻給一路支持的粉絲驚喜。信表示，「這是我出道以來最難唱的一張專輯，畢竟我私下是大剌剌的人，但這張做了很多功課、把歌唱得很細膩。」更以「脫胎換骨」4字來形容這張音樂的所有感受。

他勇於跳脫舒適圈，「希望一直有新的東西，這也是轉變自己的過程，這兩年我不斷聽華語許多新的音樂，很多新人一出來就非常成熟，也讓我們老朋友思考一定要改變，讓他們知道我變得更好」，對於變與不變的體悟：「以前我唱歌『大管』、powerful，現在著重細膩度情感、不再那麼狂野，一輩子那麼長、經歷很多事情，不要只用一樣的方式，除了擅長曲風，我需要更多嘗試。」

▲信新歌一改以往鐵肺唱腔。（圖／何樂音樂）

新輯《煉金術》祭出豪華音樂陣容，邀來知名作詞人李格弟、同時也是詩人的夏宇首度擔任歌詞統籌，天王陶喆為信量身打造一首country rock《醒》，才子小宇製作《上了癮》獨特R&B讓信的演唱更添驚艷，他打趣說：「從構思到開始錄製，我跟李格弟2個人都快瘋了，原本去年12月發片又拖了半年，如果去年有發，今年金曲獎歌王入圍就多一個人了。」

信受邀出席「金曲30」盛典，並擔任最佳新人頒獎人，被問對於明年金曲獎是否有信心？他顯得泰然「希望這張專輯能夠自生自滅，我盡人事聽天命，歌會紅就會紅！最重要的是這次改變，希望支持我的人會很開心，一直會做新的嘗試」。