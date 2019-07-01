ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林宥嘉32歲了！當爸第一個生日　許願「換新的XX」惹噴笑

記者盧薇淩／台北報導

林宥嘉1日過32歲生日，而這也是他生下酷比後的第一個生日，但他自己沒有特別安排慶生計畫，只打算把握難得的休假時光，與太太和兒子一家三口溫馨共享家庭日。倒是歌迷老早就開始準備，在網路上送上祝福，十天前還特地帶著蛋糕和卡片在機場為他慶生；至於生日願望，他說：「我的眼鏡鏡片刮花了，想要換新的鏡片。」非常務實。

▲▼林宥嘉32歲生日 。（圖／華研提供）

▲林宥嘉32歲生日。（圖／華研提供）
 
林宥嘉感性表示：「當歌手以來，我從19歲到現在是一個小孩的爸爸，每天我都很珍惜『林宥嘉』這個身份。」在構思「idol世界巡迴演唱會」時，林宥嘉反問自己：「當年的我是有了怎麼樣的勇氣，會覺得自己有資格變成一個歌手？」

請繼續往下閱讀...

他相信很多人跟他一樣，在離開學校、離開家庭外出打拼的時候，都曾經對未來迷惘過，「每一個人都好像是在跟社會上的不同事情比賽，我很幸運在一個比賽裡得到第一名，但我相信有很多人其實非常努力，卻從來沒有贏過任何一場比賽。我也曾經看著電視上、網路上比我紅的歌手，想著自己是不是哪裡不夠好？但我現在知道，這輩子只要百分之百地成就我自己、做我自己，那就是最好的我。」

▲▼林宥嘉32歲生日 。（圖／華研提供）

▲林宥嘉10月將在高雄開唱 。（圖／華研提供）
 
「不要用別人的成功來定義自己，要做自己的idol。」秉持著這樣的信念，林宥嘉嘔心瀝血地策畫出了「idol世界巡迴演唱會」，他說：「做一個歌手，最想要的就是讓歌迷覺得驕傲，這場演唱會的每分每秒都是心血結晶，我們每一場結束後都在檢討，要讓它更完美！」而這股「idol旋風」將在10月5日、6日襲捲高雄巨蛋，8月4日中午12點起在KKTIX售票網站正式開賣。 

推薦閱讀

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

防彈少年團要有師妹團了！　「少女時代創立人」正式加入BigHit

防彈少年團要有師妹團了！　「少女時代創立人」正式加入BigHit

《超偶5》蔡東儒離世「享年31歲」：對不起，我想好好睡一覺了

《超偶5》蔡東儒離世「享年31歲」：對不起，我想好好睡一覺了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林宥嘉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《葉問》樊少皇爆欠債千萬　妻傳拍三級片曝真相：願為幾個億下海
  2. 正妹星二代爆輕生「用力過猛嘴鼻流血」！　6年沒紅…跳脫衣舞維生：悲跪母墓懺悔
  3. 泰勒絲14年心血「被賣到敵人手中」　發文控小賈斯汀經紀人：多年來一直霸凌我！
  4. EXO歡送D.O.平頭入伍！　張藝興燦笑趕到了⋯歌迷淚崩：終於合體
  5. 迪麗熱巴斷了「到台灣發展」念頭…關鍵原因曝光！　27年心事一次說清楚
  6. 離婚30年！甄珍被問新男友　嚇了一大跳...2句話妙回
  7. 傑尼斯創辦人喜多川病因證實！「蜘蛛膜下腔出血」治療中
  8. 獨／孫生掰了「64抽」前東家！　收存證信函...新約簽給反骨男孩
  9. 蔡昌憲自曝「幽閉恐懼症」：搭電梯都怕　當礦工鑽坑道皮皮挫
  10. 林宥嘉32歲了！當爸第一個生日　許願「換新的XX」惹噴笑

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366