林宥嘉32歲了！當爸第一個生日　許願「換新的XX」惹噴笑

記者盧薇淩／台北報導

林宥嘉1日過32歲生日，而這也是他生下酷比後的第一個生日，但他自己沒有特別安排慶生計畫，只打算把握難得的休假時光，與太太和兒子一家三口溫馨共享家庭日。倒是歌迷老早就開始準備，在網路上送上祝福，十天前還特地帶著蛋糕和卡片在機場為他慶生；至於生日願望，他說：「我的眼鏡鏡片刮花了，想要換新的鏡片。」非常務實。

▲林宥嘉32歲生日。（圖／華研提供）



林宥嘉感性表示：「當歌手以來，我從19歲到現在是一個小孩的爸爸，每天我都很珍惜『林宥嘉』這個身份。」在構思「idol世界巡迴演唱會」時，林宥嘉反問自己：「當年的我是有了怎麼樣的勇氣，會覺得自己有資格變成一個歌手？」

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他相信很多人跟他一樣，在離開學校、離開家庭外出打拼的時候，都曾經對未來迷惘過，「每一個人都好像是在跟社會上的不同事情比賽，我很幸運在一個比賽裡得到第一名，但我相信有很多人其實非常努力，卻從來沒有贏過任何一場比賽。我也曾經看著電視上、網路上比我紅的歌手，想著自己是不是哪裡不夠好？但我現在知道，這輩子只要百分之百地成就我自己、做我自己，那就是最好的我。」

▲林宥嘉10月將在高雄開唱 。（圖／華研提供）



「不要用別人的成功來定義自己，要做自己的idol。」秉持著這樣的信念，林宥嘉嘔心瀝血地策畫出了「idol世界巡迴演唱會」，他說：「做一個歌手，最想要的就是讓歌迷覺得驕傲，這場演唱會的每分每秒都是心血結晶，我們每一場結束後都在檢討，要讓它更完美！」而這股「idol旋風」將在10月5日、6日襲捲高雄巨蛋，8月4日中午12點起在KKTIX售票網站正式開賣。