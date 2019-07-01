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蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

記者潘慧中／綜合報導

朴容夏以韓劇《冬季戀歌》打開知名度，卻在事業巔峰之際選擇結束生命，不只讓劇迷相當錯愕，摯友蘇志燮更是心痛不已。事隔9年，蘇志燮深夜和攝影師友人低調前往墓地祭拜，落寞背影讓不少網友看了好心酸：「謝謝你一直沒忘記他。」

▲蘇志燮還沒成名前就和朴容夏是好朋友。（圖／翻攝自韓網、朴容夏維基百科）

蘇志燮的攝影師好友最近在Instagram上傳掃墓照並感性寫下：「又有點下雨，提前來了，下次再給你帶新出的燒酒和菸。3個朋友聚會，朴容夏、蘇志燮、崔容彬。630。」即便天人相隔，好交情也並沒有因此消失。

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▲▼蘇志燮從沒忘記朴容夏。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼蘇志燮和攝影師友人選擇深夜掃墓。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼蘇志燮從沒忘記朴容夏。（圖／翻攝自Instagram）

照片中，可以看到天色昏暗，可能是擔心被外人打擾，蘇志燮才選擇了深夜時分前往墓地探望朴容夏，他身穿白背心和黑褲，直接席地而坐，望著好友長眠的地方，他們點燃了香菸、打開酒瓶的蓋子，希望好友能收到心意。

▲蘇志燮這9年來都不忘掃墓悼念朴容夏。（圖／翻攝自韓網／OBS）

事實上，蘇志燮和朴容夏還沒成名前就是好朋友，他曾透露：「生活艱苦時，我們曾一起吃泡麵，是比親兄弟還要親的朋友。」只可惜這位認識了12年的摯友提早離開人世，得知噩耗當下，他哭著趕到靈堂，捧著摯友的遺像，眼睛明顯哭到腫起來。

▲蘇志燮（右）當年捧著朴容夏的遺照，哭腫眼走出靈堂。（圖／翻攝自韓網／OBS）

據了解，蘇志燮當時守靈了好幾天，並悄悄付清了葬禮費用，他安慰朴容夏的母親：「容夏不是走了，他把我留下來照顧你們，我就是你們的另一個兒子。」9年過去了，他每年仍會帶著燒酒和菸探望已故好友，好友的姊夫也曾透露：「蘇志燮至今每逢節日還會打電話來問候。」事實證明，他真的說到做到了，也讓外界窺見男神溫暖重義氣的一面。

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