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莫莉死守電視等4hrs　一聽蔡依林得壓軸大獎「哭到嘴唇顫抖」狂尖叫鼓掌

記者張筱涵／綜合報導

天后蔡依林的作品入圍第30屆金曲獎7個獎項，快到典禮尾聲時僅成功抱走《年度歌曲獎》，讓粉絲等得焦急又難過，終於在最後一個大獎《年度專輯獎》陳奕迅喊出她的名字！讓莫莉感動得直接哭了出來。

▲莫莉（右）是蔡依林（左）的大粉絲。（圖／翻攝自Facebook／莫莉、蔡依林）

▲莫莉（右）是蔡依林（左）的大粉絲。（圖／翻攝自Facebook／莫莉、蔡依林）

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蔡依林入圍第30屆金曲獎《年度專輯獎》、《年度歌曲獎》、《最佳國語專輯獎》、《最佳音樂錄影帶獎》、《最佳單曲製作人獎》、《最佳國語女歌手獎》、《最佳演唱錄音專輯獎》共7獎項，但只拿到《年度歌曲獎》外，最後的歌后也落榜讓粉絲都相當難過。

因此每個人都把希望放在最後的《年度專輯獎》，莫莉也是如此，一聽到頒獎人陳奕迅喊出「蔡依林」時，她和友人直接興奮地從沙發上跳了起來，不停拿著抱枕甩動大叫，最後直接哭著鼓掌，看著偶像講得獎感言時，她的嘴唇也忍不住顫抖著，可見這一刻真的是別具意義。

▲莫莉感動大哭到一直鼓掌。（圖／翻攝自Facebook／莫莉）

▲莫莉感動大哭到一直鼓掌。（圖／翻攝自Facebook／莫莉）

尤其蔡依林談到《Ugly Beauty》是出道20年來，花最多心思去了解自己後製作出的專輯：「身為一個女性，我覺得當你有聲音，你想要說出你內心想說的話時，就一定要大膽地說，大膽地選擇。」

▲▼蔡依林,王若琳金曲慶功宴。蔡依林（圖／記者季相儒攝）

▲蔡依林獲得《年度歌曲獎》、《年度專輯獎》。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▼莫莉聽蔡依林得獎大哭。（影片／取自莫莉Facebook，如遭刪除請見諒）

 

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蔡依林, Jolin, 莫莉

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