記者洪文／台北報導

閃靈樂團以《政治 Battlefields of Asura》獲得第30屆金曲獎最佳樂團獎，典禮結束之後移師距離小巨蛋很遠的萬華區舉辦慶功宴。身兼立委的主唱Freddy林昶佐笑說：「今天證明，這個團不會停！」吉他手小黑馬上打趣笑回：「沒有喔，還沒證明完！」團長Doris則吐露巡演2年終止的真實原因：「怕他（林昶佐）被說不務正業！」

▲閃靈樂團金曲獎慶功宴，林昶佐Freddy、Doris、丹尼。（圖／記者洪文攝）



林昶佐坦言：「2年前，閃靈曾經開會討論，不知道怎麼走下去！」因為他的立委身分，樂團面臨不能巡迴、不能宣傳，隨後團長Doris吐露真實原因：「怕他（林昶佐）被說不務正業！」他同時坦承，2歲多的女兒「米魯」也是原因之一，女兒已經開始會哭著問他：「為什麼要出去？」、「為什麼要工作？」後來吉他手小黑也被鼓勵生一個，林昶佐笑說：「你看著小孩不見超過一天，你明天就會活不下去！」

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▲閃靈樂團金曲獎慶功宴，林昶佐Freddy、丹尼、小黑。（圖／記者洪文攝）



面對2020年立委尋求連任，林昶佐坦言：「壓力當然大！不過平常心，就像今天得獎一樣。」被記者打趣詢問是否希望立委落選，吉他手小黑說：「他OK就OK！」一聽到對手喊著「轉型正義」改回來，吉他手小黑立刻回：「做人不能自私，為了台灣好，什麼都好，自己的事情可以暫緩回來！」林昶佐又笑說，4年前當選那一刻，原本說沒關係的團員都哭了。

▲閃靈樂團金曲獎慶功宴，林昶佐Freddy、Doris、CJ。（圖／記者洪文攝）



團長Doris認為《政治 Battlefields of Asura》做出不一樣的台語音樂，很遺憾沒有拿到最佳台語專輯獎，不過林昶佐早在典禮前就是最希望奪下最佳樂團，「因為上一次拿到最佳樂團的時候，Doris跟丹尼還沒入團，今天格外開心，我剛剛在台上應該多給你們時間講話才對！」他們正在製作全新單曲，下半年預計在「Wake Up覺醒音樂祭表演」表演。

跟閃靈樂團合作的何韻詩也趕來慶功宴，她認為自由民主得來不易，希望台灣人民好好珍惜，「香港在一國兩制制度下，22年已經面目全非，希望台灣朋友好好去守護，我非常愛台灣，希望台灣朋友加油！」對於2020年總統大選，她也呼籲台灣民眾謹慎投票，「人民的一票要很小心選擇，不然會把你們累積下來這麼好的事情給毀了，不要讓這件事發生！」