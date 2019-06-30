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傑尼斯87歲老董病況曝光！　千億繼承權掀大戰

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯創辦人強尼喜多川日前昏倒送醫，甚至一度爆出訃聞，掀起日網一片震撼。他高齡87歲，捧紅無數男偶像，日媒駐守醫院外守候，近日最新病況終於曝光。

▲▼強尼喜多川病況曝光，掀起千億繼承權大戰。（圖／翻攝自日網）

▲強尼喜多川病況曝光，掀起千億繼承權大戰。（圖／翻攝自日網）

據《日刊現代》報導，強尼喜多川是因為腦中風，在家中昏倒，被女管家發現後通報送醫，目前意識還沒有恢復。他在6月18日傳出急救進醫院，前SMAP隊長中居正廣前去探望，直到深夜都沒有離開，其他包括姪女兼副社長藤島茱莉景子、子公司社長瀧澤秀明都輪流前去。

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傑尼斯事務所創辦人送醫，日媒態度相當低調，格外引起外界好奇。強尼喜多川在日本娛樂圈地位崇高，同時熱愛舞台劇，栽培無數偶像成名同時，也寄望當代偶像能夠發揚舞台劇，因此看好瀧澤秀明，付託成為子公司社長。

業界人士分析，強尼喜多川雖然位高權重，私底下非常低調，過去獲得在舞台劇界的重量級獎項「菊田一夫演劇賞特別賞」，也僅透過旗下藝人堂本光一代領，不願在鎂光燈前現身。加上他對媒體記者相當照顧，特別是長年採訪的記者，逢年過節便會準備高檔禮物相贈，娛樂圈人脈相當廣闊，因此這次病倒住院，日媒有默契並未過度報導，更是凸顯他受到敬重的程度。

強尼喜多川創立傑尼斯事務所，專捧男子偶像團體，成為日本娛樂圈最大經紀公司之一。據傳他的公司擁有超過90位以上的藝人，並賺上超過日幣1000億（約台幣2800億元），未來公司繼承交棒給誰，也引發關注。他晚年曾想交棒SMAP經紀人飯島三智，因為公司內鬥女方選擇出走另開公司，瀧澤秀明雖然被傳是交棒人選，但其實是被交代負責發揚舞台劇。他曾說「栽培藝人的工作要交給藝人」，目前由姐姐瑪麗喜多川、姪女藤島茱莉景子掌管公司，未來公司繼承是否由旗下藝人選出，未來繼承權大戰也是外界關注焦點。

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