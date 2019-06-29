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吳承洋領《圈套》4主演大玩「警民合作」　700粉絲嗨翻！

記者李欣容／台北報導

徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒今（29日）為主演BL劇《圈套》舉辦粉絲見面會，和現場700為粉絲同樂，徐鈞浩、吳承洋自彈自唱、還大玩警民合作、摺報紙遊戲，雙CP站在越摺越小的報紙上，緊張又刺激。

▲▼左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲左起陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

徐鈞浩自彈吉他演唱《I'm Yours》一曲，他說：「Jason Mraz是我很喜歡的歌手，選這首歌，是因為氛圍很溫暖，大家也可以一起唱。」而接觸吉他是從高中開始，剛接觸沒多久就去報名了學校的吉他歌唱比賽，雖然成績不慎理想，但卻讓他更喜歡音樂。

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▲▼左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲徐鈞浩、吳承洋自彈自唱 。（圖／LINE TV提供）

吳承洋也選擇keyboard自彈自唱《想太多》，從小學五年級就開始學音樂的他，家人對他非常嚴格，對他來說，現在回想起來，很感謝父母對他的栽培，得知要表演給粉絲時，每天都進入密集訓練。

▲▼左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲主演合唱主題曲。（圖／LINE TV提供）

而「立克CP」卞慶華、陳廷軒兩人唱跳《marry you》，編了可愛的舞蹈，對有學過跳舞的陳廷軒來說輕鬆簡單，可是卻苦了完全沒有舞蹈基礎的卞慶華，每次在練習時神情都十分認真。

▲▼左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲陳廷軒、卞慶華。（圖／LINE TV提供）

見面會過程中也進行了多項遊戲，包含重現經典畫面，讓大家又回憶起戲劇片段，十分感動。另外也進行了「摺報紙」遊戲，雙CP站在越摺越小的報紙上，越靠越近，緊張又刺激，四位也與粉絲朋友玩起「警民合作」的遊戲，逗樂粉絲。

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關鍵字

圈套, BL劇, 徐鈞浩, 吳承洋, 陳廷軒, 卞慶華

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