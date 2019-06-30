金曲獎／必看6大亮點！S.H.E隔7年金曲合體　蔡依林「台上抱阿信」甜炸

記者許皓婷／綜合報導

第30屆金曲獎完美落幕！這一屆不只入圍各獎項競爭激烈，典禮上眾星爭奇鬥艷，表演嘉賓更是大咖雲集，《ETtoday星光雲》就特地為您盤點出頒獎典禮上的6大看點，一次掌握所有精彩時刻！

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1.S.H.E合體

天團S.H.E睽違7年再站上金曲獎舞台，並演唱入圍年度歌曲獎的《十七》，另外還有經典歌曲《美麗新世界》，再度展現3人之間默契又完美的合聲，表演結束後，Ella泛淚看著Selina，並和Hebe一起牽著Selina下台，姊妹間的好感情更是感動無數粉絲。

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▲金曲頒獎典禮－S.H.E合體。（圖／翻攝自Hami Video）

2.蔡依林抱阿信

第30屆金曲獎最佳年度歌曲，由五月天負責頒發獎項，最終由蔡依林《玫瑰少年》奪獎，她一上台和五月天成員們握手，其他成員用手比了站在旁邊的阿信，她則大方地走到阿信面前，並獻上擁抱，「謝謝我的緋聞網友」，鬆口提起緋聞，掀起全場尖叫聲！

▲蔡依林在舞台上擁抱阿信。（圖／翻攝自Hami Video）

3.陳奕迅開場表演

陳奕迅擔任金曲開場表演嘉賓，獻唱各種組曲，後半段選擇多首經典名曲，包括蔡健雅《雙棲動物》、周杰倫《安靜》、江蕙《甲你攬牢牢》、阿密特《黑吃黑》，包辦各種風格和語言。他唱台語歌發音標準、充滿味道，接著輕鬆切換超狂放的《黑吃黑》，假音飆得易如反掌，讓全場觀眾都尖叫鼓掌不停！

▲陳奕迅開場表演「金氏紀錄」。（圖／台視提供）

4.Lulu模仿陳珊妮、畫蕭敬騰

Lulu（黃路梓茵）獨挑大梁主持典禮，她特地在串場環節中扮裝成陳珊妮，短髮高冷模樣唯妙唯肖，更掏出事前準備好的眾多專輯，甚至搞笑抽走自己的專輯，憋笑趣味的橋段引來眾多好評。

▲金曲頒獎典禮－LuLu模仿陳珊妮。（圖／翻攝自Hami Video）

Lulu還自嘲模仿上一屆主持人蕭敬騰的老梗「倒著畫」，在大約3分鐘之內，便畫出老蕭的臉，還逗趣點出對方臉上痣的特徵，製造不少笑果。

▲金曲頒獎典禮－Lulu畫蕭敬騰。（圖／翻攝自Hami Video）

5.Lulu惡整準歌王、準歌后

金曲頒獎典禮迎來重頭戲，在要揭曉國語最佳男歌手、女歌手獎項時，Lulu為頒獎典禮主持人，不免俗地要先訪問各位入圍者，她則要男歌手們拿起搞笑的道具，女歌手則是變成童顏小女孩。

▲金曲頒獎典禮－LuLu訪問準歌王、準歌后環節逗趣。（圖／翻攝自Hami Video）

6.言承旭

言承旭睽違多年未在台灣亮相，這次以頒獎嘉賓之姿參加第30屆金曲獎，穿著一身筆挺黑色西裝登場，微微蓄鬍顯得格外成熟，一出場就引起全場觀眾尖叫，但走到平訪區，當被問到林志玲結婚時，他馬上面露尷尬，僅以微笑回應。

▲言承旭擔任頒獎嘉賓。（圖／台視提供）

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