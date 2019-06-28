一張圖看「離婚率最高星座組合」！　雙宋、晨冰都是TOP3…問題點曝光

記者李湘文／綜合報導

十二星座中，什麼樣的配對離婚率較高？新北市政府民政局曾做過1次統計，整理出2015一整年離婚率最高的星座組合，直到近日仍常被網友轉發討論，尤其27日先是宋仲基、宋慧喬離婚，接著又有李晨、范冰冰分手，雙方的星座配對還真的跟榜單符合，引發熱烈討論！

▲離婚率最高的星座組合。（圖／翻攝自網路溫度計）

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在新北市統計的星座組合中，高居離婚率第1的是處女座和天秤座，其次是獅子座和摩羯座，處女座和射手座則以小幅差距落在第3。此外，處女座在前10名中就佔了5名，不只是搭配天秤座和射手座，就連跟雙子座、巨蟹座、魔羯座的組合都榜上有名，離婚率偏高。

▲宋仲基、宋慧喬和李晨、范冰冰都是榜上有名的星座組合。（圖／CFP／翻攝自范冰冰微博）

引人討論的是，李晨、范冰冰正是榜上第3名的射手、處女組合，而宋仲基和宋慧喬雖然是處女配天蠍，但據星座專家安格斯分析，宋慧喬出生在11月22日傍晚，外顯性格屬於標準射手座。因此，同一天先後離婚、分手的2對明星情侶，恰好都是處女、射手組合，跟新北市2015年離婚率最高的星座組合巧妙相符。

安格斯指出，處女、射手之所以容易有婚姻問題，主要是因為從內到外的性格、習慣、思考、直覺，都如同平行線一樣完全不同。處女座在婚姻中像是管理者，有問題還得經過完整整理，理出邏輯了才開始溝通；但射手座是很直接、追求自在的性格，有什麼問題就要當下說，不然會很快忘記，也會煩於舊事重提。

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