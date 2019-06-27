歐陽靖和媽坦承交「日籍男友」　譚艾珍嘆：妳好自為之

記者李欣容／台北報導

歐陽靖今（27日）舉辦新書《歐陽靖·裏東京生存記》發表會，當初她因和日籍男友交往，被迫旅居日本，才發現在東京生活的壓力，書中更提到，當她和母親譚艾珍提到交了日本男友時，媽媽竟然丟下一句，「你好自為之吧！」

▲歐陽靖交日籍男友被媽說：「好自為之。」（圖／翻攝自Insatgram／imginoy）

歐陽靖和日籍DJ男友穩定交往4年，起初她和媽媽坦承，「我交男朋友了，是一個日本人。」譚艾珍只回她一句，「你好自為之。」更有數不盡的親友告訴她，和日本人交往不會有好結果。

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▲歐陽靖旅居東京，寫出觀光客看不到的「裏東京」。（圖／翻攝自Insatgram／imginoy）

她笑笑說，「因為印象中，台灣男生就是很溫柔，日本男生可能就很大男人，身邊也有很多跟日本人交往，結果都不是很好，好像幸福快樂的不多！但我不會有先入為主的觀念，我是覺得跨國戀都一樣，你要去理解對方，這個過程有可能特別浪漫，但也可能會是隔閡。」

▲歐陽靖。（圖／大塊文化提供）

旅居日本4年，歐陽靖現在將生活漸漸搬回台灣，即將展開遠距離戀愛，她不擔心，媽媽對她的生活方式也完全沒意見，「她覺得我不會嫁去日本，在那邊生活要有巨大抗壓性，媽媽是說最好不要結婚，重要的是妳要快樂，能夠幫助別人。」