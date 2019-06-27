金曲30／白安呂薔飆嗓開唱！　同台日本樂團..唱神曲嗨翻

記者盧薇淩／台北報導

2019金曲國際音樂節Showcase售票演唱會26日正式展開，一連三天晚間在三創Clapper Studio舉行「金曲售票演唱會」，除了號召各屆「金曲」歌手，更有來自泰國、馬來西亞、日本、瑞典、韓國和蒙古等地不同風格的樂團及歌手共襄盛舉。台灣歌手「Girl Power」27日大集合演出，包括呂薔、白安和蘇珮卿，帶來完全不同風格的表演。

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▲白安、呂薔在金曲國際音樂節表演。（圖／相信音樂、台視提供）

率先上場的是去年入圍最佳新人的蘇珮卿，她是華人流行音樂唯一以豎琴作為主要樂器的創作歌手，打破大眾對於豎琴充滿古典味的既定印象，創作融合搖滾、流行抒情、北歐電子、印度音樂和古典，今晚她帶著她的最佳夥伴豎琴，一起登上金曲演唱會的舞台，以感性、低沈的迷人聲線演唱改編版的《橄欖樹》，為演出揭開序幕，30分鐘的演出呈現出迷幻又空靈的氛圍。

創作精靈白安接著以獨特聲線演唱代表作組曲登場，馬上吸引歌迷專注聆聽，唱作俱佳的她曾入圍第24屆金曲獎最佳新人，去年底推出的專輯《1990s》廣受好評，在今晚她拿出滿滿能量演唱了去年新專輯裡的多首歌曲，當然還有歌迷最先認識她的成名作《是什麼讓我遇見這樣的你》，讓粉絲大呼好過癮。

▲日本樂團雨的遊行來台表演。（圖／台視提供）

今晚的國際演出嘉賓是來自日本的樂團「雨的遊行（Ame No Parade）」和來自瑞典的樂團Royal Prospect。「雨的遊行」由主唱福永浩平、吉他手山崎康介、貝斯手是永亮祐及鼓手大澤實音穗組成，樂風融合世界潮流與JPOP，演出具有高度的藝術性，被喻為「讓五感都能充分感受」的創作樂團，兩年前也曾受邀來台演出，獲得熱烈迴響。這次他們以獨樹一格的日系風格呈現，演唱6首歌曲，包括被樂迷認定為代表作神曲的《Tokyo》。

去年入圍金曲最佳女歌手的實力派唱將呂薔，今晚壓軸登場，來自泰雅族的她，18歲就入圍最佳新人獎，去年以首張專輯《O_LOVE》衝進歌后入圍名單，讓大家見識她的演唱實力，並趁勝追擊去年發行新專輯《Dear Myself》，她站上金曲演唱會舞台，一口氣演唱多首動人歌曲，並加碼演唱泰雅古訓《Atayal Ancient Ballad》，讓全場陶醉在她清亮又充滿情感的歌聲中，也為第二晚金曲演唱會畫下句點。