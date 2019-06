AKB48宣布10月攻蛋！馬嘉伶為同框加藤玲奈：死命狂減肥

記者吳孟庭/綜合報導

日本女團「AKB48」加藤玲奈與馬嘉伶來台宣布重大消息,將於10月19日唱進台北小巨蛋,包含加藤玲奈、馬嘉伶、岡田奈奈、横山由依等共16名成員將共同演出,還會與AKB48 Team TP一起登台。馬嘉伶私下透露這次得知要和加藤玲奈來台,為了同框照片美美的,早早就開始死命減肥!

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈來台宣布重大消息。(圖/記者林敬旻攝)

AKB48初登場就破蛋,宣布10月將有16名成員來台演出,包含加藤玲奈與馬嘉伶,還有岡部麟、小栗有以、加藤玲奈、横山由依、倉野尾成美、込山榛香、峯岸南、武藤十夢、久保怜音、佐佐木優佳里、福岡聖菜、岡田奈奈、坂口渚沙以及山内瑞葵,更首度與AKB48 Team Tp一起站上台北小巨蛋舞台!

▲AKB48宣布站上小巨蛋,記者會上大嗑珍奶。(圖/記者林敬旻攝)

馬嘉伶表示自己從來沒有去過台北小巨蛋,「雖然平常在日本劇場公演都是16人,也有辦過體育館等級的大型演唱會,但第一次在自己的家鄉,還是滿緊張的。」如果緊張的話該怎麼辦?她回應,「我上台前是那種一直說很緊張的類型,把緊張感不斷傳達給旁邊的人...雖然不是件好事啦!」

加藤玲奈則說自己不太會緊張,「就想一下開心的事情舒緩情緒,不過也曾在舞台上快速換裝失敗,還沒有換好導致身上還留有上一套衣服的裝飾。」

▲加藤玲奈睽違5年來台,先在記者會品嚐到願望清單之一的珍珠奶茶。(圖/記者林敬旻攝)

許多歌手開始要舉辦演唱會,都會特別進行體重管理,已經很瘦的加藤玲奈其實也會,「雖然我平常比較少在減肥,有活動例如演唱會或照片拍攝時,才會稍微控制,前一天先絕食。」讓記者們驚訝得不敢置信,問她這麼瘦還要減肥嗎?她回應,「其實我是容易胖的體型,都先胖臉。」

▲馬嘉伶示範插吸管,加藤玲奈露出驚訝表情。(圖/記者林敬旻攝)

馬嘉伶對於減肥更是超有感,「像這次知道要跟前輩(指加藤玲奈)來台灣宣傳,我就很努力地減肥了!」為了跟她同框的時候不顯胖,她戰戰兢兢直言,「我的目標是要再瘦5公斤!」

睽違5年沒來到台灣,加藤玲奈在記者會上先品嚐了珍珠奶茶,直呼完成了願望清單。因為珍珠奶茶正在日本引起旋風流行,馬嘉伶就透露,之前在日本曾跟成員為了喝一杯珍珠奶茶,先搭了20~30分鐘的電車,再排隊排了40分鐘,加上回程時間,等於花了2個小時就為了這杯,因此主辦單位貼心在記者會端出10個品牌的珍奶,讓他們一次喝個夠!

▲馬嘉伶坦言為了與加藤玲奈同框拼命減肥,預計還要瘦5公斤。(圖/記者林敬旻攝)

「~AKB48 in Taipei 2019 ~ Are You Ready For It?」台北演唱會,將於10月19日晚間7點30分在台北小巨蛋舉行,本次票價超親民,分3800、3600、3200、2800、2400、1800與800七種票價,將於7月3日(二)中午12點將於寬宏售票系統及全省萊爾富、OK便利商店正式開賣。