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AKB48宣布10月攻蛋！馬嘉伶為同框加藤玲奈：死命狂減肥

記者吳孟庭／綜合報導

日本女團「AKB48」加藤玲奈與馬嘉伶來台宣布重大消息，將於10月19日唱進台北小巨蛋，包含加藤玲奈、馬嘉伶、岡田奈奈、横山由依等共16名成員將共同演出，還會與AKB48 Team TP一起登台。馬嘉伶私下透露這次得知要和加藤玲奈來台，為了同框照片美美的，早早就開始死命減肥！

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈來台宣布重大消息。（圖／記者林敬旻攝）

AKB48初登場就破蛋，宣布10月將有16名成員來台演出，包含加藤玲奈與馬嘉伶，還有岡部麟、小栗有以、加藤玲奈、横山由依、倉野尾成美、込山榛香、峯岸南、武藤十夢、久保怜音、佐佐木優佳里、福岡聖菜、岡田奈奈、坂口渚沙以及山内瑞葵，更首度與AKB48 Team Tp一起站上台北小巨蛋舞台！

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▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48宣布站上小巨蛋，記者會上大嗑珍奶。（圖／記者林敬旻攝）

馬嘉伶表示自己從來沒有去過台北小巨蛋，「雖然平常在日本劇場公演都是16人，也有辦過體育館等級的大型演唱會，但第一次在自己的家鄉，還是滿緊張的。」如果緊張的話該怎麼辦？她回應，「我上台前是那種一直說很緊張的類型，把緊張感不斷傳達給旁邊的人...雖然不是件好事啦！」

加藤玲奈則說自己不太會緊張，「就想一下開心的事情舒緩情緒，不過也曾在舞台上快速換裝失敗，還沒有換好導致身上還留有上一套衣服的裝飾。」

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲加藤玲奈睽違5年來台，先在記者會品嚐到願望清單之一的珍珠奶茶。（圖／記者林敬旻攝）

許多歌手開始要舉辦演唱會，都會特別進行體重管理，已經很瘦的加藤玲奈其實也會，「雖然我平常比較少在減肥，有活動例如演唱會或照片拍攝時，才會稍微控制，前一天先絕食。」讓記者們驚訝得不敢置信，問她這麼瘦還要減肥嗎？她回應，「其實我是容易胖的體型，都先胖臉。」

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬嘉伶示範插吸管，加藤玲奈露出驚訝表情。（圖／記者林敬旻攝）

馬嘉伶對於減肥更是超有感，「像這次知道要跟前輩（指加藤玲奈）來台灣宣傳，我就很努力地減肥了！」為了跟她同框的時候不顯胖，她戰戰兢兢直言，「我的目標是要再瘦5公斤！」

睽違5年沒來到台灣，加藤玲奈在記者會上先品嚐了珍珠奶茶，直呼完成了願望清單。因為珍珠奶茶正在日本引起旋風流行，馬嘉伶就透露，之前在日本曾跟成員為了喝一杯珍珠奶茶，先搭了20~30分鐘的電車，再排隊排了40分鐘，加上回程時間，等於花了2個小時就為了這杯，因此主辦單位貼心在記者會端出10個品牌的珍奶，讓他們一次喝個夠！

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬嘉伶坦言為了與加藤玲奈同框拼命減肥，預計還要瘦5公斤。（圖／記者林敬旻攝）

「~AKB48 in Taipei 2019 ~ Are You Ready For It?」台北演唱會，將於10月19日晚間7點30分在台北小巨蛋舉行，本次票價超親民，分3800、3600、3200、2800、2400、1800與800七種票價，將於7月3日（二）中午12點將於寬宏售票系統及全省萊爾富、OK便利商店正式開賣。

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馬嘉伶, 加藤玲奈, AKB48

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