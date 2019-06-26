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李宗霖Man一把抱入懷中告白　女方鼻子竟撞到「歪掉了」

記者林奕如／台北報導

三立《一千個晚安》李宗霖與姚愛寗在浪漫的摩天輪上大玩親親，他接吻經驗少，更曾坦言至今沒有交過女友，慶幸吻戲難度不高，在上面的15分鐘彷彿全世界只有他們兩人，很快進入情緒一次搞定吻戲，他玩笑說：「好險一次OK，不然一直重拍的話，大家可能會以為我拿姚愛寗增加接吻經驗值。」

▲李宗霖姚愛寗《一千個晚安》摩天輪KISS。（圖／三立提供）

▲李宗霖、姚愛寗《一千個晚安》摩天輪KISS。（圖／三立提供）

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李宗霖坦言，對於拍吻戲雖不至於覺得尷尬，但每次拍之前總是獨自模擬很久，例如手要怎麼擺、頭要往哪個方向偏、什麼角度吻上去等，好在這次的吻戲對象是姚愛寗，兩人已經很熟也有一定默契，在現場打鬧說笑，製造輕鬆歡樂的氣氛，隨後上摩天輪拍接吻鏡頭，結果一次就拍出導演想要的那種兩小無猜的感覺，以及生澀的純愛之吻。

▲李宗霖姚愛寗《一千個晚安》摩天輪KISS。（圖／三立提供）

▲李宗霖曾坦言戀愛經驗零。（圖／三立提供）

還有一場戲，姚愛寗生氣跑走，李宗霖要把她追回來，並一把抱入懷裡告白，結果他很進入劇中角色的情緒，大的力氣拉住女方，沒想到衝力太大，女方的臉正好撞在他的肩膀，在場大家都有聽到超大聲「卡」的聲音，姚愛寗說當下超級痛，痛到完全沒辦法講出一句話，結果真的把鼻子撞到歪掉，事後還跑去找整骨師把鼻子喬正，她直呼：「我到底是在拍偶像劇還是武打片。」

私下生活很宅的李宗霖，最喜歡的約會地點是餐廳，原因是萬一自己緊張詞窮或想不到話題的時候，就可以用吃東西來化解尷尬，不需要硬聊。他坦言，因為自己在感情上很嫩，生活上很宅，覺得在家煮飯看電影或是一起追劇，是最舒服自在的約會模式。但只要是另一半想去的任何地方，例如偶像劇中時常出現的海邊散步、遊樂園，甚至是去看燈塔、極光，李宗霖都願意陪著對方。

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李宗霖, 姚愛寗, 一千個晚安

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