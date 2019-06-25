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APINK「隊內CP」宣布來台開見面會！2種票價與售票日期公開

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團APINK奇襲宣布這對「特別組合」要來台灣開見面會啦！正是被粉絲暱稱為「瓏美CP」的初瓏與普美，即將在7月底於ATT SHOWBOX大直館與台灣PANDA（APINK粉絲名稱）見面，票價與售票日期也公開！

▲APINK「隊內CP」來台開見面會！2種票價與售票日期公開。（圖／中華文創提供）

▲初瓏與普美宣布來台開見面會！（圖／中華文創提供）

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活動名稱取名為「ChoRong & BoMi Taipei Fan Meeting [夏日的初春]」，光宣傳海報就有一股沁涼消暑的氣息，兩人預計於7月28日晚間6點在ATT SHOWBOX大直館的8樓舉辦見面會，票價分3種，A區為4800、B區3800，身障席則是2400元，全區採對號入座。

▲APINK「隊內CP」來台開見面會！2種票價與售票日期公開。（圖／翻攝自APINK臉書）

▲APINK初瓏與普美被暱稱為「瓏美CP」。（圖／翻攝自APINK臉書）

APINK在今年初舉辦「2019 PINK COLLECTION : RED & WHITE」演唱會後，發行第8張迷你專輯《PERCENT》回歸，主打歌 《%%(응응)》獲得高討論度。接著成員們則各自活動，初瓏與普美活躍於電視節目與YouTube頻道，這次以此特別組合會粉絲，讓歌迷十分驚喜。

初瓏與普美的見面會將於7月7日中午12點，在全台7-11 ibon機台及ibon網站正式開賣。詳情請洽主辦單位「中華文創娛樂公司」官方粉專。

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APINK, 初瓏, 普美, 日韓風

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