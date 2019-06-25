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獨家／李敏鎬來台拍什麼知道了！粉絲證實取代李棟旭變代言人

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員李敏鎬來台拍廣告，今（25）日包下松山車站附近兩層書局，目前拍攝已經超過9小時，許多人都好奇是哪家公司能把男神請來台灣？秘密揭曉，韓國保健品牌的台灣粉專稍早洩密，告知大家現在正在秘密拍攝，粉絲在下面留言證實，該品牌代言人從李棟旭換成李敏鎬，並敲碗能舉辦粉絲見面會。

▲▼直擊／李敏鎬大長腿帥氣抵台！　女粉近距離握手親切破表。（圖／記者吳睿慈攝）

▲李敏鎬帥氣抵台拍攝廣告。（圖／記者吳睿慈攝）

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Facebook「正官庄-粉絲團」晚間6點在粉專發布兩張照片，背景就是在一間書局裡面，還有拍攝的人員與器材，寫下「小編拍攝中，已經拍了7小時，好想睡覺呀！」，下方繼續寫著「粉絲問小編拍什麼，小編不能說，請大家持續關注唷～」

▲獨家／李敏鎬來台拍什麼知道了！粉絲證實取代李棟旭變代言人。（圖／翻攝自正官庄-粉絲團臉書）

▲韓國保健品牌粉專透露現在正在拍攝。（圖／翻攝自正官庄-粉絲團臉書）

但熟知情報的粉絲早就猜到了，就是昨天來台的李敏鎬拍攝地點，由於場地被黑布完全包住，有人員出入還會使用白板遮擋，保密得密不透風，讓粉絲紛紛在下方哀號，「拜託讓我們瞄一眼，切拜（拜託的韓文）～」，甚至有人請求，「期待廠商辦一場正官庄台灣粉絲見面會！」

而官方PO文也證實，正官庄的代言人換了，從去年的李棟旭換成李敏鎬。李棟旭擔任該品牌代言人時，也多次密訪台灣拍廣告。

▲獨家／李敏鎬現身松山！包下2層書店　巨型黑幕防外漏。（圖／記者吳孟庭攝）

▲▼李敏鎬現身松山，包下2層書店用巨型黑幕防外漏。（圖／記者吳孟庭攝）

▲獨家／李敏鎬現身松山！包下2層書店　巨型黑幕防外漏。（圖／記者吳孟庭攝）

▲獨家／李敏鎬現身松山！包下2層書店　巨型黑幕防外漏。（圖／翻攝自李敏鎬IG、記者吳睿慈攝）

▲李敏鎬廣告拍攝地點保密到家，人員出入都拿白板遮擋。（圖／翻攝自李敏鎬IG、記者吳睿慈攝）

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李敏鎬, 蔦屋書局

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