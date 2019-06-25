王彩樺誇柯一正「氣質非凡」　于子育曝人生低潮：常否定自己

記者李欣容／綜合報導

舞台劇《再會吧 北投》因應粉絲熱情支持破例加演，邀請與去年相同的超強卡司再次合作，其中王彩樺和柯一正飾演夫妻，她激動說，柯一正是她的國民老公，很欣賞他的才華與氣質，于子育則透過此次機會重新找回自我，走出低潮。

▲《再會吧 北投》王彩樺、于子育。（圖／綠光劇團提供）

王彩樺並不是第一次接演綠光劇團的舞台劇，上一次是多年前的《結婚？結昏！辦桌》，她表示一直很希望能在「人間系列」尬一角，結果等到的是《再會吧 北投》，但仍二話不說決定接演。

請繼續往下閱讀...

▲王彩樺飾演柯一正妻子。（圖／綠光劇團提供）

後來才發現自己是飾演柯一正的太太，興奮說，「他是我的偶像，是國民老公！」表示自己一直很欣賞他的才華與氣質，但也笑著說每個人的氣質是不同的，並不會因此要求自己的先生改變。

▲《再會吧 北投》加場。（圖／綠光劇團提供）

于子育則提到，接獲綠光的試鏡邀請之前，正逢人生低潮期，那段時間找不到人生的定位與方向，相當否定自己、挑剔自己，只能透過繪畫來抒發壓力，還參與了朋友的畫展，在畫展結束後，就接到《再會吧 北投》的邀約，雖然覺得是艱鉅挑戰，但也表示是投入人生的另一階段的絕佳機會。