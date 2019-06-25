盧廣仲拿視帝後再接戲！　客串《月村》被郭子乾虧：開始會挑戲了

記者李欣容／宜蘭報導

盧廣仲睽違一年再接戲，此次在《月村歡迎你》中客串飾演郭子乾的兒子「郭學福」，被問到為何這麼久沒接戲，郭子乾搶先一步回，「因為得獎後就開始挑戲了！」讓盧廣仲直求饒。

▲盧廣仲客串《月村歡迎你》 。（圖／三立提供）

自從去年金鐘獎拿了視帝後，盧廣仲專心做回歌手身分，「剛剛導演喊action，拍戲的回憶又湧現。」至於會不會有壓力？盧廣仲看著坤達，坤達馬上接話，「拍我們的戲，應該沒什麼壓力吧！」

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被問到有金鐘加持，酬勞是否三級跳？盧廣仲打趣喊，「要問公司，我不知道，我只是一顆棋子。」他更用「助攻」來形容這次客串，希望收視節節高升。

▲盧廣仲飾演鍋子乾的兒子。（圖／三立提供）

郭子乾此次在劇中角色名叫「郭富城」，他笑說楊貴媚都叫「周慧敏」了，沒什麼好害羞，林思宇則感謝盧廣仲為戲寫了主題曲《愛情怎麼了嗎》，每次醞釀哭戲都是靠他的歌幫助入戲。

▲坤達作勢要折盧廣仲的手指。（圖／三立提供）

盧廣仲在劇中飾演律師，只花一天時間拍完三場戲，最多的台詞就是「我要告死你哦」，一出場就被男女主角坤達、林思宇壓倒在地，盧廣仲還開玩笑要坤達別傷到手，「我還要彈吉他，有保險的。」