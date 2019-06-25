《灼人秘密》拍到翻臉！吳可熙「上百巴掌洗臉」耳鳴流淚：被羞辱

記者洪文／綜合報導

施名帥繼《血觀音》之後，新片《灼人秘密》再度與吳可熙合作，拍攝期間賞了女方上百巴掌，到最後甚至入戲太深越打越失控。吳可熙事後耳鳴牙痛傻眼說：「也太用力了吧！」一旁的張立昂在搖滾區感受無比震撼，他嚇到驚呼「像在拍動作片，特別有臨場感！」

▲吳可熙、施名帥《灼人秘密》再度合作 。（圖／岸上影像提供）



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《灼人秘密》25日公布「怒甩巴掌」幕後花絮，電影描述吳可熙飾演的妮娜第一次當上電影女主角，卻遇到施名帥飾演的導演「趙導」，對她掐脖、打巴掌，三字經飆到五字經，以驚世駭俗的手段逼出她的極致演技。施名帥表示，狂賞巴掌激發女演員演技，是「趙導」這角色的關鍵戲。

這場戲難在必須一鏡到底，情緒、走位、節奏都很重要，三位演員像在跟攝影機跳舞，連兩天拍攝，吳可熙挨了施名帥100多個巴掌。第一顆試拍，原本說不用打，施名帥卻情不自禁出手賞了吳可熙一巴掌，他自己都嚇到，吳可熙坦言：「演到中間，看到施名帥就覺得蠻討厭的」。兩人原本私交不錯，也開始在片場冷戰，沒必要不跟對方講話，施名帥開玩笑說：「拍完這部片我們友誼應該也破滅了。」

▲吳可熙、施名帥《灼人秘密》拍到冷戰 。（圖／岸上影像提供）



吳可熙回想最初一兩個鏡頭還有種新鮮感，「第一次在眾人面前被賞巴掌，施名帥不需要下重手，我就有遭到羞辱的感覺，很容易掉淚，拍到第7、8個鏡頭我就習慣了，像機器人一樣，一滴淚都出不來」。

施名帥感受到吳可熙需要更大的刺激，他也越打越用力，吳可熙痛到飆淚，屈辱感也再次回來，幾個鏡頭拍下來，她臉被打腫，需要更長時間補妝，還開始耳鳴，第二天連牙齒都隱隱作痛，吳可熙事後忍不住說：「他真的也太用力了吧！什麼時候要還我那100多下？」

▲▼張立昂在《灼人秘密》夾在施名帥和吳可熙之間。（圖／岸上影像提供）



夾在施名帥和吳可熙中間，張立昂自認是平衡兩人的角色，並形容這場戲「有點像在拍動作片，特別有臨場感、真實感，學到很多東西」。第一次挑戰戲劇張力這麼高的表演，甚至要現場跟對手演員碰撞出各種不同火花，張立昂坦言原本有點緊張，但拍完立刻演員魂爆發，還希望經紀公司幫他多接這類演出機會。

《灼人秘密》將於7月19日在台上映。