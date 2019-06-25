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不論多久我都會等你！丁海寅越線愛上韓志旼　差點錯過的好戲《春夜》

臺灣歐妮哈韓誌 臺灣歐妮

臺灣的歐妮迷上韓國的韓國⇋台灣大小事

文／臺灣歐妮

以為不會再擁有愛情的單親爸爸志浩，和認為人生應該就是跟交住4年的男友渡過的靜仁，相遇或許只是偶然，當兩人的心開始靠近，要怎麼樣才能越過彼此和身邊的人的目光，再好好地走下去呢？

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

又一部在道德裡拉扯的戲，韓劇其實有不少類似的題材，《親愛的恩東》、《通往機場的路》都是，這是差一點我就要錯過的一部好戲－《春夜》

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由《經常請吃飯的漂亮姐姐》（以下簡稱吃飯姐姐）的導演和編劇再度合作的作品，演員也有多位都是《吃飯姐姐》裡的熟面孔，連男主角都是丁海寅，因為前兩集和《吃飯姐姐》太相似，戲的步調又慢，才看了四集就先放一邊了，沒想到再度撿回來看，竟然一發不可收拾的追上進度！

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

和《吃飯姐姐》快速又直進的劇情非常不同的是，剛開始看這部戲時會非常地不習慣，速度很慢，又常常在某些鏡頭上是沒有配樂、沒有台詞，又或者配上像《吃飯姐姐》類似的配樂，想著不會又是相似的戲吧？

但靜下來的細細品味，才能開始發現台詞和拍攝手法上的細膩，近期看戲常常不是很專心的我，對這部竟然異常的專注。

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

지호:
아주 오래오래 시간이 지나서 그때도 혹시 지금같은 마음이면 나한테 와요.
천천히 와도 돼요. 오기만 해. 얼마든지 기다릴테니까.

志浩：
如果過了很久，你的心意仍和現在一樣的話，那就來找我吧。
慢慢來也沒關係，只要你來，不論多久我都會等你。

聽到這句，誰都會心動的吧？

即使像靜仁已經有個交往4年又論及婚嫁的男友，說到論及婚嫁，在現實生活中，如果不了解其中原因，以道德的觀點來看，是要怪靜仁出軌了。但如果原來的感情裡只剩敷衍的感情，想結婚不是因為兩人都有想共組家庭的想法，只是認為交往太久、是時候了，再加上一直不被男方的家庭認可，在這時突然遇到心動的對象時，該怎麼辦？

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

當然不是所有對新的人的動心都是愛情，感情是相處後帶有責任感才能走得長久。

放下道德的放大鏡，是得承認靜仁和志浩相處更自在、更舒適，在查覺自己越來越陷入志浩時 ，靜仁好好地整理前一段感情了， 看的過程中，應該也會有人認為，是把出軌拍得太合理化了吧！

原本我還想同情一下前男友的，但得知要被分手後，他不去了解真正的原因，仍以為只是小女生的耍脾氣，哄哄就會好了。在感情的世界裡，不是誰在一起久，就能理所當然的擁有。接下來他的死纏爛打，讓我對前男友也不禁搖頭，再比對靜仁姐姐的婚姻，如果靜仁因為過不了道德標準的那關和前男友結了婚，結局會不會也跟姐姐一樣呢？

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

정인:
정말 오래오래 지나서 지호 씨한테 가도, 진짜 나 받아줄 거예요?
그때까지 다른 사람 만나지마. 나 못됐잖아. 실컷 원망해도 돼요. 다른 사람만 만나지 말아줘요.
대신 내가 지호 씨한테 갈 땐, 누구도 지호 씨 문제로 상처주지 않게 만들고 나서 갈게　사실 오늘 이 말 하려고 했던 거예요.
다시는 지호 씨 상처 안줄게. 나 꼭 기다려야 돼.

靜仁：
真的即使過很久很久才去找你，你也會接受我嗎？
那麼到那時之前不要跟別人交往，我不是很壞嘛，你也可以埋怨我，只要不要跟別人交往。
但在我去你身邊的時候，我不會讓任何人傷害你的，今天見你其實是想跟你說這句。
不會再給你帶來傷害了，你一定要等我。

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

聽到這段話的志浩，心裡更是下定決心了吧！因為單親爸爸的身份，讓志浩面對這份感情也小心翼翼。雖然知道喜歡的人能接受自己的孩子，但是對方身邊的人會怎麼看待，他很清楚，孩子看來是個牽絆，也是他不能放下的人，在別人看來志浩就像個好好先生，自己可以受委屈，但扯到孩子就是不行，即使是靜仁也一樣，單親爸爸堅持做到這點很盡責。

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

對於告白，我特別喜歡在咖啡廳裡，靜仁對著志浩說的話，當聽到「我愛上志浩了」那句時，志浩第一個反應竟然是跑了出去，因為不想讓靜仁看到他流下開心的眼淚，那段的志浩特別讓人喜歡，誰說甜甜的愛情戲一定要有強烈的激情，只有平靜和漸進的愛情也很美好，是一種慢性中毒。

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

比起《吃飯姐姐》裡男女主角快速不顧一切的愛，後期充滿傳統家庭觀念的爭吵，我更喜歡《春夜》慢慢的曖昧，彼此的感情慢慢地一點一滴增進的感覺。

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

同樣都是男主角，丁海寅在這部的表現更加沉穩和細緻， 韓志旼的演技更是不用多說，近期的幾部我都深深地讚賞，雖然在看的過程，我也常在道德觀正與不正中拉扯，但去除了前男友的部份，只單看男女主角的感情來說，的確是值得一看，不會讓人失望的好戲。

（以上圖片皆翻攝自MBC官網）

本文出自外稿寫手：臺灣歐妮授權提供，看更多臺灣歐妮專欄文章

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春夜, 韓志旼, 丁海寅, 日韓風

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